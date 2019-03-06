特斯拉轉型網購　員工錯愕、投資人大量拋售持股

▲美國電動車大廠特斯拉（TESLA）。（圖／路透社、推特）

財經中心／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（TESLA）日前宣布進行全面網路銷售，即將陸續關閉大部分實體門市，而第一波於4日從美國開始，預估首波將有10多家門市面臨關閉。消息人士透露，這樣的轉型讓許多特斯拉員工措手不及，許多投資人也對此感到不安，開始拋售特斯拉持股。

據《彭博》報導，消息人士指出，許多特斯拉員工是在上週四（2月28日）時從公開部落格文章才得知此事。報導指出，特斯拉股價自上週四以來已經下跌16％，市值縮減至80億美元。

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Lake Avenue Financial的創辦人兼執行長Alex Chalekian指出，1日也將其客戶所持有的所有特斯拉股票賣出。Alex Chalekian對於特斯拉態度大轉變感到意外，因為特斯拉先前一直表態要擴大商店，現在卻突然說要關閉。「我認為這可能代表特斯拉有著巨大的財務問題和現金流問題。」在上週四宣布將轉型為線上銷售前，特斯拉一直帶給大眾他們要擴大實體店面的想法，就連該公司在2月19日提交的年度報告中也提到，實體零售戰略相當重要。

知情人士指出，特斯拉之所以會轉而強化線上銷售，關鍵人物之一就是Sanjay Shah，他是去年夏天從美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）過來的，擔任特斯拉能源運營高級副總裁，後來也負責管理相關銷售轉型業務。

據特斯拉官方先前表示，目前全球共有378家實體店面，並沒有透露要關閉多少家，但會保留幾家店面轉型為展示中心，而特斯拉也表示關閉最多店面的地區將是美國加州。