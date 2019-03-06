台糖量販店8年虧損27億　董座還能領125萬元年終獎金

▲ 台糖量販店台中西屯。（圖／翻攝Google Maps）

財經中心／綜合報導

全台有5間量販店的台糖，近8年營運虧損高達27億元，甚至有意轉售給國內量販龍頭家樂福，但卻傳出台糖董事長領了高達125萬的年終獎金，比中油、台水以及台電的董事長都還要高。

根據2017年媒體資料指出，台糖的量販事業部成本為176億元，5間量販加上5間超市，近8年虧損高達27億元。但連年的虧損卻沒有影響台糖高管年終，台糖董事長的年終獎金高達125萬元，比中油、台水，還有台電的董事長都還要高。此外，台糖員工平均每人在2017年時所領的年終獎金也有29萬元，僅次於台電平均每人的30萬元。對此立委徐永明在今（6）日立法院經濟委員會的質詢時說，「經營事業有問題，還領這麼多年終獎金。」

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▲ 台糖董事長年終高達125萬元，比其他國營事業董事長都好。（圖／記者紀佳妘攝）

針對台糖董事長的年終質疑，經濟部政務次長曾文生答詢時則回應，「台糖董事長已經知道了，但他事先不知道他的年終獎金比其他國營事業董事長還要高。」

而對於轉售給家樂福，台糖副總經理楊旭麟在今也證實，除了台糖量販店外，包含台糖超市、休閒中心也都要一併處理。台糖發言人洪火文表示，目前正與家樂服商談細節，可能將全台5間台糖量販店轉租給家樂福經營，台糖則收取租金，未來量販店也將改掛家樂福招牌，但目前正等待家樂福法國總公司同意，尚未定案，雙方暫時也還不會談細節；家樂福則回應，目前內部還未傳出這個消息，尚不清楚相關內容，如果真有如此發展會再說明。

不過，根據《中央社》報導指出，雙方已多次洽談，但由於家樂福不願承接台糖原來的員工，所以還要再協商人員去留問題，預計4月到6月間會有較確切的消息。

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