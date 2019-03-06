　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「翻白眼」女記者再現！這次兩會靠詭異坐姿吸睛　網全歪：姊夫漏電？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼梁相宜 。（圖／翻攝自微博）

▲梁相宜在兩會中翻白眼成為網紅，這次的坐姿同樣引起討論。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

2018年兩會，大陸女記者梁相宜因為不滿其他記者提問時間太長而「翻白眼」，瞬間引起外界熱議並爆紅。今年兩會她仍盛裝亮相，不過這次不靠翻白眼吸睛，而是靠非常奇怪的「坐姿」搶鏡，讓網友紛紛歪樓「是不是姊夫在漏電？」

大陸媒體人劉戈6日在微博上傳第一財經電視女記者梁相宜的照片，她此次穿著改為米黃色外套，下身配紅色裙子。當身旁同行都認真投入工作時，梁相宜則是用奇怪角度伸出一雙腿，並且看著鏡頭微笑。照片底下瞬間吸引大量網友留言，雖然劉戈不久後便刪除相片，但早已被網友截圖轉傳。

▼梁相宜靠詭異坐姿吸睛，不過仍有網友讚美她的雙腿漂亮。（圖／翻攝自微博）

▲▼梁相宜這次靠詭異坐姿吸睛，不過仍有網友讚美她的雙腿漂亮。（圖／翻攝自微博）

去年3月13日全國人大會議「部長通道」採訪，一位女記者張慧君向中國國資委主任肖亞慶提問時，因為時間冗長讓一旁穿藍色套裝的梁相宜連翻好幾個白眼。據悉，兩人事後都被吊銷記者證，還被禁止進入包含人民大會堂在內的會場。

不過這次花絮讓梁相宜瞬間成為網紅，多數人喜歡她直接的個性，也讓她微博粉絲爆增並登上維基百科。梁相宜與張慧君名字在事後都成為微博禁字，「翻白眼」報導也被刪除，之後又有消息指出，梁相宜被第一財經解僱，不過她這次再度於兩會登場，疑似打破遭解僱的傳言。

許多網友看到梁相宜奇怪坐姿後表示，「莫非姐夫在漏電？」、「沒人懷疑這張照片是P的嗎？」、「感覺是故意賣弄風騷」、「腿好美！」、「是不是想紅？」、「上次媚眼，這次媚腿」、「明年不知道會出什麼新招」。

▲▼梁相宜在兩會中翻白眼，瞬間成為網紅。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
妻子輔選太認真大吵　男攜「我恨謝龍介」紙條翻進宣傳車昏迷
好羨慕！台泥員工最高年獎金可領10萬　親人有教育、醫療補助
老闆娘下跪痛訴「被老公打26年」！韓國瑜包子不吃了
郭台銘「總裁菜單」公布！米粉7天無限輪迴　「郭董竟是平民米粉
快訊／升級強烈冷氣團！全台急凍探11度　晚上下雨到周日
窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　憲哥：那棟房價暴漲
「月亮歌后」李珮菁吞藥輕生！發文：我決定到另外一個世界

關鍵字：梁相宜,2019兩會,坐姿

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

用餐一半！巨肥「灰米奇」墜落碗旁…女客尖叫狂奔　目擊者曝店家超扯後續

情侶「房租沒繳」突消失！門一打開炸出噁爛臭味…超恐怖畫面嚇壞房東

Q版阿滴！4歲弟自學2000英單　拍片授「超強秘訣」網：果然是別人小孩…

怪女路上隨機塞銅錢！「邪門儀式」藏秘密嚇歪…專家1招破解

影／低俗婚鬧！公公逼玩「下身碰撞」邪笑狂抖動：響不響？　新娘崩潰

影／12歲女童鬧肚子痛！剖開竟拿出「250公克黑髮」…背後真相嚇壞媽

OL得流感！一陣猛咳「肋骨斷3根」…醫檢查發現竟是「咖啡」惹禍

影／獨留家中爬陽台！3歲童「掉出5F防盜窗」…身體懸空只剩頭支撐

午休客人突上門！OL「嘴裡含飯」忙招呼卻遭客訴：吃相難看…網全傻了

汪洋提2019「六大主要任務」：全面建成小康社會

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

大陸太空站飛行任務今年啟動　2022年建成投入營運

華為胡厚崑：各國政府、業界應制訂共同網路安全標準

長髮正妹全裸直播遭愛犬「後面來」　網傻眼：活得不如狗

「翻白眼」女記者再現！這次兩會靠詭異坐姿吸睛　網全歪：姊夫漏電？

《政府工作報告》200字概括對台方針　涉台內容釋放四大信號！

兩岸連江縣長馬祖座談　「黃岐航線」增班取得共識

用餐一半！巨肥「灰米奇」墜落碗旁…女客尖叫狂奔　目擊者曝店家超扯後續

陸發改委談吸引外資　將「縮減負面清單+擴大正面鼓勵」　

陸國防預算連續4年下降　環時：意在滿足自身現實需求

華聞快遞／企業獲發明專利　每年最高可得150萬元補貼

「開餐廳不怕肚子大」！　韓國瑜歡迎來高雄投資要當最友善的政府

喑啞女堅持匯2萬美元給「戰地醫生」　警筆談1小時說服她

中職／胡金龍成「薪一哥」　合約年求穩

真心換絕情！余天女兒救急閨蜜100萬　自己貸款繳車貸

全台最美「多良火車站」11日起封閉3個月整修　想朝聖別撲空

紅雀火球男希克斯春訓也飆166公里　單局送出4次三振

大陸太空站飛行任務今年啟動　2022年建成投入營運

農地違章工廠拆不了！汙染面積達1138公頃　環團怒求政府出來面對

控華航違背「禁搭便車」協議　空服員要求提高外站津貼敗訴

雙城沙諾慶功弄傷跟腱　動刀修復最快5月復出

大陸熱門新聞

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶..

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

床的世界、和成研發長照產品登陸

iPhone陸售價再跌　最高降..

情侶「房租沒繳」突消失！房東開..

「翻白眼」女記者這次兩會靠「這..

1600輛Model 3　被陸..

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

用餐一半！巨肥「米奇」墜落碗旁

借友46萬創業　5年後收到全新..

超越火星文　師崩潰：不識字了

女子頭痛嘔吐　一查腦內有7蟲

長髮妹全裸直播遭愛犬「後面來」

世界最高滴水觀音像　轟一聲變殘..

更多熱門

相關新聞

《政府工作報告》涉台四大信號

十三屆全國人大二次會議開幕會5日上午在北京人民大會堂舉行，國務院總理李克強在政府工作報告中，用不到200字概括了中央對台工作的大政方針。對此，專家認為，與去年相比，既有連續性，又有發展性，可以用「篇幅短、字數少」，但「言簡意賅、關照面廣、層次多」來形容，具體釋放了四大信號。

陸發改委談2019吸引外資

環時：國防預算意在滿足自身需求

雷軍上兩會 看好大陸經濟成長

張志軍：對和平統一充滿信心

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

大S汪小菲爆婚姻危機

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

大S認了：經營兩地婚姻不容易

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

男友「做這6件事」＝沒那麼愛妳！

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面