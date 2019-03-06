「翻白眼」女記者再現！這次兩會靠詭異坐姿吸睛　網全歪：姊夫漏電？

▲梁相宜在兩會中翻白眼成為網紅，這次的坐姿同樣引起討論。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

2018年兩會，大陸女記者梁相宜因為不滿其他記者提問時間太長而「翻白眼」，瞬間引起外界熱議並爆紅。今年兩會她仍盛裝亮相，不過這次不靠翻白眼吸睛，而是靠非常奇怪的「坐姿」搶鏡，讓網友紛紛歪樓「是不是姊夫在漏電？」

大陸媒體人劉戈6日在微博上傳第一財經電視女記者梁相宜的照片，她此次穿著改為米黃色外套，下身配紅色裙子。當身旁同行都認真投入工作時，梁相宜則是用奇怪角度伸出一雙腿，並且看著鏡頭微笑。照片底下瞬間吸引大量網友留言，雖然劉戈不久後便刪除相片，但早已被網友截圖轉傳。

▼梁相宜靠詭異坐姿吸睛，不過仍有網友讚美她的雙腿漂亮。（圖／翻攝自微博）

去年3月13日全國人大會議「部長通道」採訪，一位女記者張慧君向中國國資委主任肖亞慶提問時，因為時間冗長讓一旁穿藍色套裝的梁相宜連翻好幾個白眼。據悉，兩人事後都被吊銷記者證，還被禁止進入包含人民大會堂在內的會場。

不過這次花絮讓梁相宜瞬間成為網紅，多數人喜歡她直接的個性，也讓她微博粉絲爆增並登上維基百科。梁相宜與張慧君名字在事後都成為微博禁字，「翻白眼」報導也被刪除，之後又有消息指出，梁相宜被第一財經解僱，不過她這次再度於兩會登場，疑似打破遭解僱的傳言。

許多網友看到梁相宜奇怪坐姿後表示，「莫非姐夫在漏電？」、「沒人懷疑這張照片是P的嗎？」、「感覺是故意賣弄風騷」、「腿好美！」、「是不是想紅？」、「上次媚眼，這次媚腿」、「明年不知道會出什麼新招」。