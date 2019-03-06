富比士公布2019億萬富豪榜　貝佐斯奪全球首富郭台銘居257位

▲ 2019年全球富豪榜前三名。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

富比士在近期公布了最新的《2019億萬富豪榜》，由亞馬遜創辦人貝佐斯奪下全球富豪，台灣鴻海集團董事長郭台銘位居第257名。今年榜單中的富豪人數和財富總額，是2016年以來首次下降，也是過去10年來第2次下降。

今年的全球首富寶座由亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）奪下，身價達到了1,310億美元，比2018年提高190億美元；長期霸佔全球首富的比爾．蓋茲（Bill Gates）則是位居第二，身價為965億美元。

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位居第三的股神巴菲特（Warren Buffett）的身價則是比去年低了15億美元，來到825億美元；LVMH集團董事長Bernard Arnault的財富比去年增長了40億美元，以760億美元身價排名第4位，這也是他連續兩年成為歐洲首富。

在此榜單排名前20名的富豪身價總計為1.2兆美元，大致與去年持平並維持歷年最高水平，約佔上榜者總財富的14％。

在榜中，美國總統川普的財富為31億美元，與一年前持平，不過他的排名從2018年的第766名，提高到了第715名；台灣則有40位富豪榜上有名，鴻海集團董事長郭台銘以63億美元身價排名在第257位，位居台灣第一。

根據《騰訊》報導，這是富比士發布的第33次全球億萬富豪榜，此次榜單中的富豪身價淨值總額為8.7兆美元，低於2018年的9.1兆美元；上榜富豪總共有2153位，低於2018年的2208位。這是2016年以來，富豪人數和財富總額首次下降，也是過去10年來第2次下降。

今年有195位富豪初次上榜，其中有44位大陸富豪為最多、美國居次為有39位，巴西則有18位；共有247人落榜，是2018年落榜者的兩倍多，也是以大陸富豪102位為最多。

另外，此次榜單中有高達994位富豪的身價縮水，創下歷年紀錄；富豪們的平均身價為40億美元，低於2018年的41億美元。針對財富縮水現象，富比士財富內容管理助理編輯Luisa Kroll說，「富豪榜證明，面對經濟的力量和全球市場的波動，即使是世界最富有的人群也不能不受影響。」