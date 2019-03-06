好羨慕！台泥福利超優　員工一年獎金可領13萬、直系親屬也有教育及醫療補助



▲台泥近期展開2019 MA儲備幹部招募計畫，公布員工獎金與福利超優渥，列製造業前段班。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

好羨慕！台泥的員工總年薪進入製造業前段班！台泥2018年稅後淨利成長3倍，並第一次導入績效季獎金，讓員工能及時共享公司績效，除底薪就保障14個月，外加季獎金及績效獎金後，最高一年可領10萬元，而員工進修也有福利，像是英文進修年補助1.2萬，旅遊補助金每年最高1.5萬，統計員工每年最多可以領到近13萬。

台泥表示，除了傳統春節、端午、中秋和生日禮金外，5月1日勞工節台泥員工還可另外獲得3,500元禮金，年終再發約2.5萬福利金，加上醫療、旅遊、教育與進修等補助，每名員工、每年平均可享5萬元，部分員工可領至近10萬福利。

除此之外，不僅員工，台泥有醫療補助及保險擴及直系親屬，待了27年的資深員工表示，去年父親被檢查出失智症，要住院20多天，由於年長者通常無保險觀念，所幸台泥的親屬醫療險，讓他度過這焦心關卡。除了親屬醫療險，看病補助從小感冒、到手術，門診費用最高一次補助五百元，加上健檢補貼，每人每年醫療補助費為四萬元。

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而幸福企業最重視的下一代教育，台泥也補助員工子女的就學與教育補助，小學到研究所皆有獎學金，依照成績申請不同金額的獎勵，國小500元、國中2500元、高中3000-6000元、大學4900-8500元，研究所7500-10000元‧針對員工及子女上台北求學，台泥在信義區也設有「台泥學舍」，包含水、電及無線網路費，一個月600元。

台泥近期展開2019 MA儲備幹部招募計畫，「多元學習機會」與「幸福企業」是兩大重點，本周六（9日）也將於台灣大學校園徵才企業博覽會「跨界．創新．整合—驅動工作大未來」設攤。