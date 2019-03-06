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上網399看電視免費　小蝦米害蔡董一年少賺20億

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過去2年，新舊有線電視業者的搶客大戰早已席捲雙北市，搶客最凶的莫過於北都數位，去年北都喊出1年半只要收1500元，成功在士林、北投搶下4.8萬戶的灘頭堡，今年再祭出上網499看電視免費方案，殺入大安、文山區，企圖擴大戰果。業者透露受害最深的凱擘，去年因此少賺20億元。

圖文／鏡週刊

 

讓富邦集團董事長蔡明忠跳腳的北都數位，是2015年才申請獲准的新進業者，幕後金主正是媒體梟雄—年代集團董事長練台生，北都雖是小蝦米，卻屢以流血價格搶食市場，讓坐擁一百六十多萬用戶的系統台霸主，旗下擁有凱擘、台固的蔡明忠陷入苦戰。「北都在台北市的流血搶客，蔡大董（蔡明忠）是最大苦主。」有線電視業者透露。

今年68歲的練台生，從花東有線電視起家，目前手中握有年代、壹電視等頻道，是國內第2大頻道代理商，最近才宣布的錢櫃與好樂迪合併案，練台生家族同時是2家公司的大股東，他還是錢櫃董座。

蔡明忠與練台生，一位是系統台霸主，一位是媒體娛樂業梟雄，過去在有線電視圈各擅勝場，雙方交手數次，

請繼續往下閱讀...

2012年NCC開放新業者競爭，北都、全國數位等業者低價搶市，蔡明忠原本打的如意算盤就是跟進，然後燒光對方資本，未料殺出程咬金，壞了他的大事。

3年前北都數位缺錢，找上練台生。「一開始老練（練台生）只是借錢給林冠羽（北都數位董事長），沒想到卻成了北都最大股東，所以北都跟凱擘槓上，這筆帳最後就算到老練身上。」知情人士透露。

有了練台生金援，北都更無後顧之憂搶地盤，正面開戰凱擘，士林、北投就是第一戰區。「去年凱擘在北投、士林掉了至少4萬戶，如果以系統台每戶交易價格5萬元計算，等於凱擘市場價值跌了20億元，更別說殺價導致少收的收視費，1年下來也是10億元起跳。」資深頻道商分析。


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