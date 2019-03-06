群電通過配發股利2元　今年力拚雙位數成長

▲群電董事會決議配發每股現金股利新台幣2元。（圖／群電官網）

記者姚惠茹／台北報導

群光電能（6412）公布2018全年營收達312.9億元，年增12.3%，創歷史新高，稅後淨利為10.3億元，每股稅後純益為2.72元，董事會決議配發每股現金股利新台幣2元，現金股利配發率維持在74%，現金殖利率約4%左右。

群電去年受惠智慧音箱、電競、Type C筆電三大成長動能，推升群電全年營收成長，成為前三大電源廠中唯一營收年增率達雙位數者，其中電競筆電與Type C筆電產品成長動能尤為強勁，營收年成長均達倍數以上，智慧音箱營收年增也超越4成，不過受到原物料漲價、大陸缺工與勞動成本提高、人民幣大幅升值等不利因素，獲利表現受到影響。

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同時，群電公布2月份自結合併營收達19.45億元，年成長13.9%，續創同期歷史新高，完全不受2月份工作天數減少的影響，累計前2月自結合併營收達45.3億元，年成長達18.5%，展望今年第一季，法人表示，在PC相關、雲端與智能、消費型等三大產品應用同步成長下，群電首季營收可望較去年同期呈現約13-15%的成長。



法人進一步分析，觀察今年市場趨勢，智慧音箱仍具備一定的成長力，電競筆電與Type C筆電的需求持續看好，公司更積極布局高值化產品，近期已成功打入桌上型電競電腦電源的供應鏈，在多項高附加價值產品的挹注下，群電今年可望再創營收新高點。