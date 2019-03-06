美中終結貿易戰可期　大立光領軍台股開盤漲逾45點



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

在美中貿易戰談判順利，中國大陸兩會政策利紛紛出爐下，今（6）日台股不畏美股昨日高檔震盪，集中市場加權指數開盤上漲22.92點，以10,328.18點開出，在大立光公布2月營收優於預期，強漲逾2%帶動下，光電族群也漲1%，激勵加權指數漲幅擴大逾45點，目前最高來到10,359.12點，可望收復5日線。

市場解讀休兵期無限延長，同時，美國表示對2000億美元中國產品加徵的10%懲罰性關稅稅率不會提高，也不會擴大加徵關稅的範圍，顯示國際局勢趨於樂觀趨勢不變。

中國大陸兩會大放減稅降費紅利，陸股漲升續鳴。大陸總理李克強於3/5人大會議宣布將大陸製造業、交通運輸、建築業稅率調降，並將養老保險費比例降至16%，預計年全減稅降費規模高達2兆元人民幣。此外，將加大對中小銀行定向降準力度，規定今年國大型商銀對小微企業貸款要增加30%以上。

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投資人觀望美中貿易談判進展之際，美股漲勢暫歇。房屋銷售和服務業數據強勁，抵銷奇異公司（GE）挫跌；道瓊工業指數收跌13.02點或0.05%，至25,806.63點；標普500指數收跌3.16點或0.11%，至2,789.65點；那斯達克指數收跌1.21點或0.02%，至7,576.36點。

法人認為，在美中貿易談判順利，中國大陸將於9日審議外商投資法，加上3月底川習會終結貿易戰可期，延續樂觀投資氛圍。在貿易戰利空淡化，MWC展後手機拉貨回溫，將有助推升3月份基本面行情發酵，建議逢低布局汽車零組件、紡織、5G相關手機及網通股，以及高殖利率概念股等。

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