沙國愈往大陸等亞洲國家靠近　外媒：因它們不會批評人權問題

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）上月訪問北京。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）上月進行亞洲之旅，與中國大陸、印度和巴基斯坦達成相關基礎建設和能源發展的合作協議。外媒分析，沙烏地阿拉伯正積極將其合作對象多元化，因在《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害後，相對西方國家的大肆批評，中國大陸等亞洲國家則相對安靜。隨著沙國與亞洲國家合作愈深，美國在沙國的影響力可能出現下降。

據CNBC報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）上月進行亞洲之旅，與巴基斯坦達成200億美元的投資協議、與中國大陸達成280億美元經濟協議以及在印度進行1000億美元的投資。

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沙國經濟過去長期依賴石油，但近年來隨著國際油價下跌等原因，該國希望能發展更多元的經濟，同時與其他國家達成貿易與安全協定。雖然沙國與美國一直是盟友關係，但在《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害後，西方國家開始對沙國的人權進行批評，反觀中國大陸等亞洲國家則鮮少表態，促使沙國增加與亞洲的交流機會。

先前沙國王儲與中國大陸國家主席習近平見面時，習近平希望兩國加強發展戰略對接，深化利益融合，加快簽署「一帶一路」倡議及沙烏地阿拉伯「2030願景」對接實施方案。杜拜Exotix Capital的全球股票研究和戰略主管Hasnain Malik 表示，目前沙國與中國和印度的合作主要是經濟投資，有助於深化沙國與這些市場的貿易聯繫，但仍有部分專家質疑這些經濟合作承諾究竟何時會真的成真。

風險分析公司Stratfor在2月發表的一份簡報指出，中國大陸近期愈來愈加強參與中東事務，甚至利用與沙國的經濟合作來強化沙國與美國之間的緊張關係。但大部分人仍認為中國大陸在中東地區的影響力仍不及美國。