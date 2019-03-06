宏達電手機有機會重返印度市場　與當地廠商洽談品牌授權

▲HTC 。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

台灣智慧型手機品牌宏達電（2498）在印度市場節節敗退，現在傳出該公司正與當地廠商洽談合作事宜，希望能藉此重返印度市場。

據印度媒體《Economic Time》報導，三位業界人士指出，宏達電正與印度當地智慧型手機廠Micromax、Lava和Karbonn洽談合作事宜。其中一位業界人士表示，宏達電與這些印度手機廠的談判已進入最終階段，有可能與Lava和Karbonn合作，以授權使用品牌的方式，繼續在印度市場發展。

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近年印度智慧型手機市場被中國大陸品牌稱霸，宏達電希望能夠授權品牌給智慧型手機、行動配件和平板電腦，藉此繼續在印度市場生存。過去宏達電在10000盧比這個價位曾發表過多款手機，未來透過品牌合作，可往繼續在這個價位攻城掠地，這個價位也是小米、三星、Oppo和Vivo等品牌積極搶攻的目標。

雖然這樣的商業模式看似能搶回宏達電在印度的市占，但其中一位業界人士認為，雖然這些印度本土廠商獲得宏達電的授權，但他們在軟硬體研發能力上相對較弱，想藉此增加在印度市場的市占仍有難度。

對於這樣的消息，印度手機廠Micromax、Lava和Karbonn並未做出回應，宏達電則回應指出，「該公司正在積極研究印度的商業戰略，若有更進一步的消息會再公布。」