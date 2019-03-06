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蔡明忠、練台生殺紅眼！　有線電視低價搶客

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圖、文／鏡週刊

有線電視大戰再起！去年異軍突起的北都數位，近期喊出有線電視加光纖上網只要499元的新低價；無獨有偶，富邦集團董事長蔡明忠的凱擘大寬頻，也喊出高畫質電視加飆網只要399元，雙方拚戰意味濃厚。

「感謝台北市民支持，北都數位歡慶突破5萬戶，現在辦數位有線電視加上新世代光纖上網30M，綁約30個月，每月只要499元。」農曆年前，北都數位的有線電視促銷DM，在文山區社區大樓內廣發。

▲▼有線電視大戰，富邦集團董事長蔡明忠（左）的凱擘大寬頻對上年代董事長練台生（右）投資的北都數位。（圖／鏡週刊提供）

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▲有線電視大戰，富邦集團董事長蔡明忠（左）的凱擘大寬頻對上年代董事長練台生（右）投資的北都數位。（圖／鏡週刊提供）

「哇！這樣的費用，等於看有線電視不用錢，我們社區要不要讓新業者進來，現在除了每個月500元的上網費之外，每個月還要被收450元的有線電視費。」一位住在北市文山區的陳先生對社區管委會主委說。

「原先老業者大安文山有線電視，最近也很殺，高畫質電視加飆網最低只要399元？是不是該辦場社區票選，讓鄰居們來決定只讓一家進來，還是兩家都來，讓大家自行選擇？」管委會主委說。

本刊調查，過去2年，新舊有線電視業者的搶客大戰早已席捲雙北市，搶客最凶的莫過於北都數位，去年北都喊出1年半只要收1500元，等於只要月付100元，跟過去動輒500元的收視費比較起來，簡直就是天差地遠。北都成功在士林、北投搶下灘頭堡，今年再祭出499方案，殺入大安、文山區，擴大戰場。

殺紅眼的雙方，竟然連對方門市的看板也不放過，本刊走訪北都數位於八德路門市，凱擘竟包下8樓總部門口外的另一面牆大做廣告，告知客戶樓上就是凱擘門市，所有優惠上樓就能辦，為爭奪客戶毫不留情。

由年代董事長練台生投資的北都數位，去年用戶數衝上4.8萬，富邦集團旗下的凱擘首當其衝流失近6萬用戶。為反擊練台生，凱擘去年申請跨區經營花東、移頻練旗下的壹電視新聞台、Jet TV遭駁回，凱擘打算今年繼續申請，這場媒金霸主與媒體梟雄的鬥法愈演愈烈。

眼看第一回合的低價搶市奏效，今年北都再加碼綁寬頻上網，等於讓收視戶看電視免費，難道有賺頭嗎？一位同業就笑說，「有線電視最大成本就是接線，拉寬頻等於讓消費者付出固定成本，一次綁30個月穩住客戶，至於有線電視的費用，反正老練是頻道代理商，頻道少賺一點，只要系統客戶數衝上來，每月的收入穩定，跟銀行借錢就容易了。」

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