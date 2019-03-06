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美中貿易談判前景未明　製造業第2季徵才僅增1.7萬人不如去年

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▲▼求職者,新鮮人,講座 。（資料照／記者張一中攝）

▲ 根據統計，今年第2季廠商淨增聘僱人力達3萬4863人，其中又以製造業人力需求占最多。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部最新公布2019年第1次人力需求調查，受全球貿易成長動能減弱，以及國際政經情勢尚未明朗影響，市場趨於保守，使得廠商今年第2季淨增聘僱人力達3萬4863人。

為了解今年4月底就業市場人力需求情形，勞動部自1月14日至2月1日就員工規模30人以上的事業單位辦理「108年第1次人力需求調查」，回收有效樣本計3219家。

請繼續往下閱讀...

調查結果發現，事業單位預計2019年4月底較1月底人力需求情形，預計增加人力的廠商21.86%、需求不變67.87%、減少人力4.24%。整體來看，廠商將增加4萬2400人，減少7600人，淨增聘僱人力為3萬4863人。

今年4月底工業部門預計人力需求淨增加1萬8800人、服務業部門淨增加1萬6100人。按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1萬7300人較多，緊追在後的是批發及零售業淨增4300人，排名第3則是出版、影音製作、傳播及資通訊服務業淨增2800人。

另從職類別來看，4月底與1月底相比，各職類預計人力需求均呈增加，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員淨增加1萬2500人較多，再者是技術員及助理專業人員淨增加9000人，專業人員淨增加5000人，事務支援人員與服務及銷售工作人員均淨增加3100人。

勞動部統計處處長羅怡玲表示，按照過往經驗，製造業第2季人力需求通常較多，以2017年同期為例，製造業人力需求淨增加約2萬人，不過今年受美中貿易戰影響，廠商態度偏向保守態度，目前仍處在觀望階段，因此今年製造業人力需求小幅減少。

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關鍵字：勞動部,人力,徵才,製造業,美中貿易戰,服務業

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