雲端最有錢／2019加薪不求人　投資達人精選股票名單

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主計總處統計去年每人平均月薪40,980元，加計年終、三節、績效獎金、加班費、紅利等平均總薪資則為51,957元，很多人就在問，我的薪水根本連5萬都沒有，是我拉低了總水平嗎? 還有，你的薪資到底是「高薪族」、「薪貧族」還是「窮忙族」看看你是屬於哪一族? 都在雲端最有錢第9集與您分享!

薪水不如人，想加薪，又總得看老闆臉色，你知道嗎? 任職科技業擔任研發主管的不看盤達人「股魚」爆料，原來科技業不成文的規定就是員工根本不可能跟老闆談加薪，因為要求加薪日，可能就是你的離職日! 求老闆加薪不可能，乾脆自立自強，不看盤達人「股魚」，靠著自己研究出的不看盤投資術，年領將近百萬的股息，主動幫你加薪一倍以上．節目中他將為觀眾精選10檔適合今年投資的個股，讓你2019年安心睡，爽爽賺。

立志當股民百憂解的專業投資人「阿斯匹靈」，年輕的時候得「股癌」，幾乎每天在在股市殺進殺出，就連當兵在部隊，唯一的一通電話，同梯們都是跟女友情話綿綿，阿斯匹靈卻是打給股市營業員下單．孩子出生後，阿斯匹靈專心當奶爸，但是照顧孩子沒辦法時刻盯盤，他開始轉變投資策略，放長線，不看盤，結果發現不看盤獲利更多，於是近年鑽研不看盤投資術，年獲利保持在15%~20%以上，節目中將推薦2019年精選投資股，千萬不要錯過!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。