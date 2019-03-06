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理財周刊／擴大內需　刺激消費

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文．洪寶山(理財周刊發行人)

川普宣布，原三月一日要跟中國加徵關稅將遞延，這對台灣出口來說是個好消息。不過國際整體景氣情況還是不好，兩大經濟強國貿易戰仍存在變數，二月底川金第二次高峰會，會後是否還會再有川習會，也值得觀察。

對政府施政來說，如何盡量減低外在影響，自立自強非常重要。要走出低迷的經濟，內需將成為關鍵因素。行政院提出加速投資臺灣專案，就是期望透過活絡國內消費及投資，擴大內需動能，驅動經濟穩定向前。

今年是總統與立委大選前一年，對政府來說，拚經濟的壓力更大，擴大內需與刺激消費的政策一定會加速推動，而且要在一年內收割績效。

請繼續往下閱讀...

要刺激內需，國旅就是端出的菜色之一，觀光局加碼兩波暖冬補助，以春節九天來說，政府投入十三億，在全台創造六十七億的觀光收益，其中台南觀光人數突破九百萬最多。

根據國發會報告指出，受全球經貿成長動能減弱影響，預估台灣今年輸出成長率不如去年，內需將是驅動經濟成長主力。加速投資臺灣專案就消費面與投資面，彙整經濟部、內政部、財政部、交通部、金管會、中央銀行等部會促進內需做法，期能提升經濟成長動能，同時引領產業與民眾生活朝數位轉型與低碳節能等目標邁進。

為了提升國內投資動能，提振台灣經濟成長力道，政府提出「前瞻基礎建設計畫」及「5+2產業創新計畫」，希望由政府帶頭擴大公共建設支出，吸引民間參與，並且刺激消費。

根據行政院核定通過的前瞻基礎建設計畫第二期內容，「智慧城鄉」計畫今年進入第二階段，推動區域示範的成果能連結到其他鄰近縣市，擴大應用規模，帶動城鄉共榮，這計畫的推動相信對台灣整體發展會非常有感。

從這些接二連三推出的政策看起來，相關政府建設、公共投資、能源政策、土地房屋政策，以及促進消費的各種政策都會積極落實，對投資人來說，商機在哪呢？我們來盤點目前進行中的相關前瞻基礎建設計畫及5+2產業創新計畫、智慧城鄉計畫…等，滿滿都是將引爆的內需商機。其中涵蓋物聯網、生技醫藥、綠能科技、國防、循環經濟等產業，都將被牽動發展，投資機會就蘊藏在其中，讓我們一起來挖掘。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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