友嘉集團搶攻智慧製造商機　秀七大品牌高階設備

▲友嘉集團在今年的國際工具機展上，集結國內外7大品牌，並展示13台高階機種與4條智動化產線。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

全球第三大工具機廠友嘉集團，為今年台北國際工具機展最大攤位的參展廠商，現場集結國內外7大品牌，並展示13台高階機種與4條智動化產線，並預為今年9月於德國漢諾威舉辦的EMO歐洲工具機大展提前熱身。

友嘉自1979年成立迄今，一路伴隨客戶的需求，精進自身技術、累積深厚研發能量，提升產品品質與服務。本次展會更展出全系列高端五軸機設備，包括有新型研發之立臥複合五軸加工中心機U1000、銑車複合機U800T、以及U600P等。另外經由OEM╱ODM導入集團旗下海外先進技術，與義大利SIGMA合作開發國產化高階擺頭式五軸機UB660，均將此同時登場亮相。

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在集團國內姊妹廠部分，本次更集結麗偉車銑複合機、眾程高端平面磨床與勝傑車床搭配門型式機械手；而集團國外姐妹廠部分，將由和井田友嘉全自動CNC複合周邊磨床，以及瑞士知名品牌Pfiffner多軸機領軍，一同展現友嘉集團深厚的海外技術能量。

在智能化產線部分，推出全國產化產線，以友嘉機台VMP-30與TC-20a為基底，搭配國產化控制器與機械手，可透過雲端技術提供大量客製化彈性生產；此外友嘉臥式加工中心FMH500結合雙層多托盤，可提供客戶混線生產、多樣少量，同時可減少換模時間、進行快速換線及較少占地空間生產優勢特性。