勞動部火速預告！蘇揆拋漁船船員納入責任制　近5萬名受影響

▲勞動部昨天預告漁民納入責任制，預估約有4.8萬多名漁工受影響。（示意圖／漁業署提供）

記者紀佳妘／台北報導

行政院長蘇貞昌日前到屏東漁市場視察，宣布漁工因工作型態特殊適用責任制，勞動部4日火速預告，漁船船員納入《勞基法》第84條之1（責任制），預估將有4.8萬多名漁民適用責任制，同時也鬆綁中鋼輪班間隔，從原先11小時縮短至8小時，預告期將於20日截止，蒐集意見後再走法規會審查，將會盡快對外正式公告。

勞動部在2017年就曾召開勞動基準諮詢會，討論農林漁牧業是否適用4周彈性工時，不過當時評估後，只放寬4周彈性工時，且每天最長工時不得超過12小時。

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勞動部官員表示，當初考量其工作特殊性，加上外界意見分歧，只有開放4周彈性工時，這次預告將漁船船員納入《勞基法》第84條之1，主要是漁船船員與一般在陸上作業特性不同，海上作業具有危險性且變數多，因此工時可能會超過法定的12小時，才會將漁船船員納入責任制。

▲中鋼日前提出適用輪班間隔縮短例外彈性，勞動部昨天正式預告。（圖／中鋼提供）

勞基法新制在去年3月上路後，輪班間隔可從原定11小時縮短為8小時，不過只有台電、中油、台糖等輪班人員適用。勞動部昨天也預告中鋼適用《勞基法》第34條第2項範圍，勞雇雙方協商認同勞工請假或調整班次，或天災、事變、突發事件處理等期間，即可將輪班間隔休息時間從11小時縮短至8小時。

勞動部官員指出，在天災、突發事件等特殊情況下，人員調度將會受影響，由於產線屬於連續性製程，輪班作業多達805個職位，且不同人員具有專業性及多樣性，加上勞工若請假或勞資雙方協調上班時間，難以借調其他人員支援，因此才進行預告。