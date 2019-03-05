南亞科2月營收33.95億元　近三年同期新低

▲南亞科總經理李培瑛。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

南亞科（2408）今（5）日公布2月營收為33.95億元，較上月減少20.28%，較去年同期減少42.72%，連六個月衰退，同時是近三年同期新低。累計合併營收為76.53億元，較去年同期減少36.62%。

南亞科表示，2月營收下滑，主要為農曆年假期工作天數減少，及持續受到中美貿易紛爭造成市場需求下滑、也因關稅提高可能造成供應鏈調整，加上Intel CPU缺貨的影響，上述事件持續影響2月單月銷貨量減少約中十位數字百分比，平均銷售單價亦較上月下滑中個位數字百分比。

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南亞科同時調降本季度位元銷售量，南亞科指出，因總體因素影響，要調整本季度位元銷售量，較前季減少約10%。

南亞科日前公布股利政策，擬今年每股配發7.09-7.15元，創史上新高，配息率55%，歷史次高，殖利率約11.4%。

展望第一季，南亞科總經理李培瑛表示，因全球經濟放緩、美中貿易紛爭未解、關稅提高造成供應鏈調整，及CPU短缺影響，預計上半年DRAM市況保守，第一季有機會是谷底，第二季度情況則尚未明朗。

儘管市況處於低檔，但南亞科持續推廣DDR4產品線，同時強化自主研發，目前在自主研發部分已經從20奈米轉往10奈米中，因此預計在本周六（3/9）台大校園徵才大舉招募，預計徵才200人，總經理李培瑛也將親自坐鎮，招兵買馬。