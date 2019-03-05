維護治安新利器　熱顯像空拍利器首飛偵查

▲台南市警玉井分局執行清山專案勤務，並首次動用新科技利器熱顯像空拍機進行偵查，計清查空屋、廢棄工寮等等，未發現不法情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警玉井分局3月5日上午執行清山專案勤務，動員警力18名，區分2組針對玉井區加利利山區，實施空屋、工寮及可疑處所，展開全面清查，並首次動用新科技利器熱顯像空拍機進行偵查，計清查空屋、廢棄工寮7處，未發現不法情事。

台南市警玉井分局轄區幅員遼闊，丘陵地形環鋸，山林密布，地形複雜，山區民宅、空屋、工寮星羅棋佈，交通路線四通八達，易為宵小、歹徒藏匿其中從事汽機車解體、槍械製造、改造、藏匿，或種植大麻、安非他命及原料作物製造毒品等不法勾當，危害社會治安。

玉井分局長楊青垂表示，鑒於偏遠山區人煙罕至，有天然隱密性掩護，導致偏僻山區民宅、空屋、工寮，易成為不法分子藏匿犯案場所，查處不易，因此可利用空拍機協助執勤。

此次清山專案特別購置最新型空拍機，結合高科技多模組鏡頭和4G無線網路，可以使用遠距離警示、熱顯像，即時回傳深山最新訊息，克服深山警力不易到達的問題，大幅提升警察的人身安全及警力調度派遣空間，保障執勤員警在惡劣環境下的人身安全，成為支援治安工作的最大利器。



玉井分局長楊青垂再次強調，將持續不定時規劃並結合熱顯像空拍機最新科技利器，積極檢肅山區各類不法活動，以防範要犯潛逃山區犯案，確保民眾生命財產安全。