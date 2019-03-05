青葉合唱團快閃台北街頭　你分享！葡萄王就捐款50元

▲你分享臉書貼文！葡萄王就捐出50元。（圖／翻攝臉書）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今天（5日）邀請「青葉國小合唱團」現身台北街頭，在信義區、西門町及台北車站等三地，演唱葡萄王50週年紀念歌曲「旅程Journey」﻿，並在臉書舉辦累積分享帳號達4000以上，葡萄王就捐出20萬元應援偏鄉孩童圓夢基金。

青葉國小是全校學生僅有45位的迷你國小，學童大多數都是魯凱族人，校方長期致力傳承魯凱族母語，唱出部落文化，推動魯凱族傳統歌舞已超過15年，而青葉國小合唱團已連續5年獲得全國師生鄉土歌謠比賽的特優殊榮，兩度受邀到國家音樂廳演出，並多次受邀至義大利、加拿大等國家表演。

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▲青葉合唱團快閃台北街頭。（圖／葡萄王生技）

葡萄王生技長期致力CSR（社會企業責任），因此這次邀請到19位來自屏東縣三地門鄉的「青葉國小合唱團」，在信義區、西門町及台北車站等三地，現場演唱葡萄王50週年紀念歌曲「旅程Journey」﻿，為台北上班族加油打氣，吸引不少路人停下腳步圍觀，甚至拿出手機錄影。

同時，葡萄王生技在知道青葉合唱團近年常為國外比賽經費苦惱，因此發起從3月5日起到3月9日止，只要民眾至葡萄王粉絲團-葡萄王照顧您全家，公開分享「集氣應援！你分享，葡萄王就捐款50元為小朋友加油！」活動貼文，葡萄王生技就捐出50元，累積分享帳號達4000以上，葡萄王就捐出20萬元給青葉國小合唱團作為出國基金。