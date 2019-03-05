核四封存履約爭議鬧上國際仲裁　台電判賠奇異49億元

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

記者紀佳妘／台北報導

台電今（5）日發布重大訊息，核四封存後，與美商奇異公司因履約爭議協商沒有結果，因此向國際仲裁院聲請仲裁，歷經約3年審理後，台電需支付約1.58億美元（約新台幣49億元）給奇異公司。

台電表示，核四計畫與奇異公司之間簽訂「核反應器系統暨附屬系統、設備及服務」契約，因奇異公司認為台電在2014年4月政府宣布核四計畫封存後，停止支付契約款項，所產生的爭議，奇異公司依契約規定向國際商會（ICC）國際仲裁院聲請仲裁。

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仲裁庭於2016年1月成立，歷經約3年審理後，昨日收到仲裁庭的最終判斷結果，台電需支付約1.58億美元給奇異公司，而奇異公司則需限期內，針對4項有瑕疵的服務及設備自費修復。台電強調，仲裁結果不影響核四資產管理，也不影響公司今年盈虧。

2014年4月核四計畫封存，台電暫停支付契約款項，雙方產生爭議，因此奇異公司提出仲裁。台電強調，暫停付款是因為奇異公司請款證明資料不完全符合契約規定，且有部分依約供應的服務及設備不符合規範要求，在屢次通知後仍不承認及承諾修復，因此基於保障權益，暫停付款。

台電表示，為維護權益，在仲裁期間，傾全力對奇異公司的求償提出辯護以及反請求，並提供事實依據及理由。針對仲裁判斷結果，台電感到相當遺憾，將研議後續因應作為。

台電也強調，將依最終仲裁判斷須給付奇異公司的款項，已分別於2014年及2015年提列工程款項，並編列停工損失預算在案，對公司今年度損益並無重大影響。