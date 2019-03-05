　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

核四封存履約爭議鬧上國際仲裁　台電判賠奇異49億元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台電核四廠。（圖／台電提供）

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

記者紀佳妘／台北報導

台電今（5）日發布重大訊息，核四封存後，與美商奇異公司因履約爭議協商沒有結果，因此向國際仲裁院聲請仲裁，歷經約3年審理後，台電需支付約1.58億美元（約新台幣49億元）給奇異公司。

台電表示，核四計畫與奇異公司之間簽訂「核反應器系統暨附屬系統、設備及服務」契約，因奇異公司認為台電在2014年4月政府宣布核四計畫封存後，停止支付契約款項，所產生的爭議，奇異公司依契約規定向國際商會（ICC）國際仲裁院聲請仲裁。

請繼續往下閱讀...

仲裁庭於2016年1月成立，歷經約3年審理後，昨日收到仲裁庭的最終判斷結果，台電需支付約1.58億美元給奇異公司，而奇異公司則需限期內，針對4項有瑕疵的服務及設備自費修復。台電強調，仲裁結果不影響核四資產管理，也不影響公司今年盈虧。

2014年4月核四計畫封存，台電暫停支付契約款項，雙方產生爭議，因此奇異公司提出仲裁。台電強調，暫停付款是因為奇異公司請款證明資料不完全符合契約規定，且有部分依約供應的服務及設備不符合規範要求，在屢次通知後仍不承認及承諾修復，因此基於保障權益，暫停付款。

台電表示，為維護權益，在仲裁期間，傾全力對奇異公司的求償提出辯護以及反請求，並提供事實依據及理由。針對仲裁判斷結果，台電感到相當遺憾，將研議後續因應作為。

台電也強調，將依最終仲裁判斷須給付奇異公司的款項，已分別於2014年及2015年提列工程款項，並編列停工損失預算在案，對公司今年度損益並無重大影響。

ET快訊
愛滋病有救了！全球第二例...停藥18個月HIV病毒消失
核四封存履約國際仲裁　台電判賠奇異49億元
快訊／1分鐘搶玉山銀50萬！欠債父「付完學費」裁定羈押
老弟要校外教學！7歲姊「醫師體」幫簽回條　爸一看笑翻：太貼心

關鍵字：台電,核四,封存,奇異

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

核四封存履約爭議鬧上國際仲裁　台電判賠奇異49億元

手機急凍！可成2月營收連四衰　歷年同期新低

政府借錢發年終　國銀單月放款金額創新高

國銀大陸分行又踩雷　台銀上海分行誤踩陸企地雷

2025年電價漲3成？　經濟部改口只是推估「台灣仍是低電價」

台積電創季配息首例　證交所提醒：融券必須回補確定股息分派

歐洲市場拉貨力道轉強　美喆二月營收2.37億元逆勢成長一成

央行赴立院報告曝光！暗示升息、數位貨幣暫無急迫性

星展銀行董事長換人　王開源退休由趙亮溪接任

秘銀黑客松要讓區塊鏈應用落地　麻吉大哥祭出總獎金50萬

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

核四封存履約爭議鬧上國際仲裁　台電判賠奇異49億元

手機急凍！可成2月營收連四衰　歷年同期新低

政府借錢發年終　國銀單月放款金額創新高

國銀大陸分行又踩雷　台銀上海分行誤踩陸企地雷

2025年電價漲3成？　經濟部改口只是推估「台灣仍是低電價」

台積電創季配息首例　證交所提醒：融券必須回補確定股息分派

歐洲市場拉貨力道轉強　美喆二月營收2.37億元逆勢成長一成

央行赴立院報告曝光！暗示升息、數位貨幣暫無急迫性

星展銀行董事長換人　王開源退休由趙亮溪接任

秘銀黑客松要讓區塊鏈應用落地　麻吉大哥祭出總獎金50萬

「暗黑橋本環奈」引退沉寂1年　凰香奈芽宣布：東京風俗店上班

中1個快分！男友「做這6件事」＝沒那麼愛妳　兩人沒未來別傻了

長勞與空服員工會首勞資協商有共識　雙方有誠意將再細談11訴求

腫瘤老犬伴16年最終「自動關機」　她笑談養狗心態…網讚爆！

WSBL／台電慘輸62分悲情持續　苦領「跨季28連敗」

新北女進店秒蹲下！大玩「放尿play」男伴緊盯…店家見180秒畫面崩潰

被諷「黑心酸梅」　林濁水嗆韓國瑜「世界不同」：要設醋品發送中心嗎？

奧斯卡加持！女神卡卡《Shallow》發行22週後　終於在告示牌拿一位

核四封存履約爭議鬧上國際仲裁　台電判賠奇異49億元

《奈何BOSS》徐開騁電眼爆紅！神似霍建華「從小跳芭蕾舞11年」

財經熱門新聞

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

別傻傻定存了！10檔「KO定存..

新制勞退收益明天揭曉！平均每人..

美光新增1300 SSD固態硬..

美國在貿易戰中其實算是輸了

郵局不能領200元了！中獎發票..

英特爾300台無人機由一人操控

工研院教你10招年省下近5,0..

發票中獎　兌換通路全都露

M31配息7元　去年EPS 9..

台達電智慧製造　亮相工具機展

景氣差？全台492人在放無薪假

葉美麗再買誠美股份　11日董事..

電動機車補助撐不到年底　經濟部..

更多熱門

相關新聞

台電慘輸62分　苦領跨季28連敗

雖然有「主場周」氣勢奧援，但球隊整體實力、經驗值都居WSBL之末的台電，5日對上女籃霸主國泰，戰況呈現一面倒狀況，台電最多甚至一度落後達65分，最終國泰7人得分上雙，以104比42痛宰台電，也讓台電苦吞例行賽跨季28連敗。但台電教頭林紀妏仍強調，「球隊仍要克服、面對防守不佳的最大問題。」

電信狂轟　寫隊史新高單場113分

台中電廠新建燃氣機組挨轟「打假球」

企排挑戰賽　張秝芸提醒穩定度要提升

核四或電廠擴建　鄭文燦：痛苦的決定

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 還願 高橋聖子 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

公路旁超正香腸妹！　車群全暴動

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

「叔叔」疼愛10多年　她接到心碎電話

通訊行買iPhone 　他查機型N開頭

3傷腎症狀　醫生：洗腎風險增加

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

燒炭妹尋恩人！年輕人救援影片曝光

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

小亨堡把飛飛翔翔刺身上　黑人：哇靠！

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面