台積電創季配息首例　證交所提醒：融券必須回補確定股息分派



▲台積電創下上市櫃公司每季配息首例。（圖／記者季相儒攝）

記者劉姵呈／台北報導

台積電開創上市櫃公司每季配息的首例，今（5）日證交所也針對台股可每季配息，恐造成融券一年多次強制回補的問題做說明，也提醒投資人未來可以在「公開資訊觀測站」查詢上市公司股利分派頻率相關資訊。

證交所指出，信用交易制度中，投資人融資買進的股票，是做為證券商或證金公司的擔保品，證券商或證金公司再以融資擔保品供融券投資人賣出。如果遇到上市櫃公司召開股東常會、配股配息等須確立股東名簿時，現行規定融券投資人應於停止過戶第6個營業日前，還券了結，以利授信機構編製過戶清冊，讓融資投資人行使股東權益。

證交所指出，過往融券強制回補造成融券人之放空策略較無法繼續執行，惟該制度已調整，自2016年5月1日起簡化融券人轉為借券人（保有放空部位）之程序，得以融券擔保品抵充借券擔保品，以繼續執行其放空策略。

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▲證交所。（圖／記者劉姵呈攝）



另依公司法規定，公司每屆會計年度終了，應將營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，提請股東常會承認，且股東常會應於每會計年度終了後6個月內召開；因此投資人得以預期大約何時須融券回補，以分散回補時機，避免產生所謂軋空情況。

而現行規定臨時股東會不須融券回補，證交所表示，是為了避免有心人士任意召開臨時股東會，濫用強制回補機制，有維護市場秩序的考量。