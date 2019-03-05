2025年電價漲3成？　經濟部改口只是推估「台灣仍是低電價」

▲根據最新用電評估結果，預估2025年電價將會漲3成，經濟部強調，只是未來推估成本，並非現在一定會漲價。（示意圖／記者周宸亘攝）

財經中心／綜合報導

經濟部最新公布用電評估結果，預估2025年電價漲幅約3成，引發各界高度關注。經濟部今（5）日發出聲明，強調相關資訊指示未來的推估成本，並非現在一定會漲電價，仍以「電價穩定，民生優先」為原則，透過電價穩定機制降低衝擊。

根據經濟部最新公布的電力需求來估算，如果在不考慮燃料成本增加下，2025年年均用電量最高來到1.86%，平均電價將升至每度3.39元，比目前平均電價調漲0.77元。經濟部表示，成本估算有很多因素，主要是用電量增長，加上核廢料無處放，核電無法使用的困難，以及各界希望減少燃煤發電等因素，走向增氣、減煤、增綠等能源轉型，因此會有相應成本。

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經濟部將在3月中旬召開電價費率審議會，在今年國際油價比去年相對便宜的前提下，經濟部再度表查「不調漲電價」的立場。至於未來電價成本評估，隨著經濟發展穩定成長，以及美中貿易戰帶動台商回流、大型半導體投資案、行政院宣示電動車發展目標等因素，預期用電需求將有相當的增長。

經濟部指出，核廢料無處放，以及核電無法延役或重啟等實際困難，加上地方政府陸續增加對燃煤發電的限制，導致必須增加天然氣發電及再生能源的比例，都是影響總發電成本的因素。

不過，經濟部也強調，為減少電價上漲對企業及物價的影響，電價公式已設有3%調幅限制及電價穩定機制，為達到照顧民生、穩定物價、節約能源等3個目標，而台電設有電價穩定準備，目前已有約780億元額度，減緩電價短期大幅波動的衝擊，同時也設置民生住宅用電330度以下不會調漲的機制，把對民生的影響降到最低。

經濟部說，目前台灣的電價是亞鄰國家前三低，僅高於印尼、泰國。工業電價更是亞鄰國家最低，民生與工業用電均相當便宜。儘管預估未來電價至2025年累積上漲3成，但應仍屬低電價，相較於2016年日本平均電價5.9元、2017年韓國平均電價2.95元、2018年新加坡平均電價5.26元、2015年大陸平均電價3.29元、2017年菲律賓平均電價4.85元，台灣電價仍具有相當的競爭力。