央行赴立院報告曝光！暗示升息、數位貨幣暫無急迫性



▲央行總裁楊金龍於立法院財委會備詢準備。（圖／記者劉姵呈攝）



記者劉姵呈／台北報導

中央銀行總裁楊金龍將於後天（7日）赴立院財委會進行業務報告，根據今（5）日最新公布的書面報告黃皮書中，針對市場關注3月底第一季理監事會議利率決策，央行也指出，全球經濟成長動能減弱、通膨趨於溫和、歐洲央行（ECB）可能寬鬆貨幣激勵經濟，且全球經濟前景面臨諸多風險，暗示短期間應暫無明顯升息壓力。且央行也針對快捷支付可作為央行發行數位貨幣（CBDC）的替代選項，說明尚無急迫性。

央行報告指出，全球經濟成長動能減弱、通膨趨於溫和，且主要經濟體釋出貨幣政策轉趨寬鬆立場訊息，使市場對美國年底前升息的預期明顯減弱，市場預期美國年底前至少升息一次的機率，僅7.2%。

另外，報告中也指出，歐洲央行可能寬鬆貨幣激勵經濟，承諾至少維持政策利率不變到夏季，未來或有可能推出新一輪定向長期再融通操作，以激勵經濟成長。

另一方面，報告也提到中國大陸經濟具不確定性，去年大陸經濟成長率逐季下滑，全年成長率降至 6.6%，是近28年新低，而今年在全球需求放緩和美中貿易衝突不確定性威脅下，未來投資、消費和出口均恐走弱，加上整體債務攀升，企業債務違約增加，影子銀行和 P2P 網貸問題頻傳，銀行不良貸款率上升，推升金融風險。

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▼央行總裁楊金龍曾於去年第四季理監事會議中指出全球面臨的金融風險。（圖／記者劉姵呈攝）

而針對市場關注央行發行數位貨幣（CBDC）的時程，央行表示，我國零售快捷支付系統發展早於其他先進國家，因此央行發行CBDC「尚無急迫性」，目前主要工作是持續督促財金公司完善國內零善快捷支付系統功能。

最後，央行也提供了三個快捷支付方向：像是建置跨機構共用平台、解決目前不同電支機構間無法互通的問題，以及促請相關機構共同推出金融區塊鏈函證業務，將函證作業電子化。