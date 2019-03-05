社區廚房開幕　老人共餐獨老不孤寂了

▲台東縣關山鎮月眉社區發展協會開辦「聚福食堂，社區廚房」。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣關山鎮月眉社區發展協會開辦「聚福食堂，社區廚房」月眉食堂服務，每周一到五將持續性提供中餐給在地65歲以上獨居長輩及無兒女陪伴之兩老共居者，讓長者們能在熟悉的社區與許多老友見面彼此關心、吃到溫暖的菜餚。

為使長者能受到妥善的社區式共餐服務，縣府從4年前開辦「聚福食堂－社區廚房」計劃，為社區獨居或弱勢長者提供餐飲服務，導入衛生教育、食安與營養、志願服務等，協助縣內的社區或部落有能力來照顧自己的長者。



台東縣政府表示，昔日常看到獨居長者自己孤零零開著電視機吃著冷冷的飯菜、為省錢吃隔夜菜當中餐時有所聞，甚或子女在市區工作，為了長者的中餐問題要奔波或煩惱。開辦聚福食堂和據點等社區式服務來減輕家庭子女照顧負擔，更能就近友善關懷長者，使其感受需求被照顧到、尊嚴被維護，活的快樂又健康。

台東縣老人人口有3萬5,324人，老人人口比16.1%。因應人口老化現象，至今台東縣府推動的社區式服務有78處社區關懷據點、77處部落文化健康站、和親堂、12間長照日照中心、補助各鄉鎮老人會活動、長青學苑、樂齡中心、和親堂、和今天月眉開辦的第14處聚福食堂等多元的老人相關福利服務措施，希望藉由社區自主性投入，共同營造一個安心養老、快樂終老的友善宜居城市。

▲台東縣關山鎮月眉社區發展協會開辦「聚福食堂，社區廚房」。（圖／記者楊均典翻攝）