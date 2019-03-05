秘銀黑客松要讓區塊鏈應用落地　麻吉大哥祭出總獎金50萬

▲秘銀首屆黑客松開跑 ，總獎金達50萬。（圖／秘銀提供）

記者邱倢芯／綜合報導

由麻吉大哥黃立成創辦的秘銀（Mithril），去年成立後即以創新「社交挖礦」概念顛覆社群。今年更舉辦首場「秘銀黑客松」，重在社交、生活、娛樂應用App的開發，不須區塊鏈背景技術就能參加之外，秘銀更祭出了50萬總獎金邀請各路好手共襄盛舉。

秘銀表示，為了普及區塊鏈相關應用，將首度開放挖礦API，不論是學生、工程師、還是新創團隊，皆有機會運用挖礦API，打造具有創意且實用的生活娛樂應用App。

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而此次的黑客松比賽，除提供大獎外，更有機會獲得秘銀國際鍛造基金投資，實現創業夢想。活動即日起開放報名，至3/11截止，並將於3/16（六）舉辦首場實體說明會，屆時將邀請秘銀副總及資料科學家至現場與參賽者交流、提供技術講解及建議。

據了解，首場秘銀黑客松將於2019年4/27～4/28日舉行，秘銀將提供舒適的環境供參賽團隊專心開發、交流。評審團隊則由秘銀領軍，邀請業界知名人士共同參與評比，包含秘銀創辦人麻吉大哥黃立成、執行副總Wilson、17 Media 資深產品科技副總裁李昀樵、AMIS 科學家陳昶吾、Cobinhood 共同創辦人暨 CTO黃偉寧。前三名隊伍不但有獎金及秘銀幣作為獎勵之外，還有秘銀面試及辦公室參訪機會，第一名獎金則高達25萬新台幣。除前三名外，更開放「最佳娛樂獎」、「去中心化獎」及「最佳創意獎」，鼓勵參賽者開發出實用與創意兼具的生活娛樂應用App。