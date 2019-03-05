街口胡亦嘉兼任國票華頓投信執行長　金管會恐打回票

▲街口支付執行長胡亦嘉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

街口支付的母公司街口網絡昨天(4日)宣布取得國票華頓投信的股權，國票華頓投信執行長將由街口執行長胡亦嘉出任，但因證期局規定投信經理人一定要專任，若胡亦嘉沒有放棄街口執行長一職，此人事案恐會被金管會打回票。

銀行局副局長王立群表示，取得國票華頓投信的股權的是街口支付母公司，不是街口支付直接轉投資，因此不是電支直接轉投資，依照電支規定機構負責人兼職並沒有相關規定，但參考銀行、金控負責人兼職規定，會看是否涉及利益衝突跟競業關係，若未違反的情況下，會容許電支負責人兼任職務。

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王立群接著說明，街口跟華頓有合作關係，目前沒有競業的關係，負責人有兼職法規上沒有不合適，但要確保本職跟兼職的有效執行，但因為此案所涉及的是投信事業，就要符合證期局相關規定。

但依照「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第7條，投信事業經理人只能「專任」。證期局副局長張振山表示，如果街口執行長要兼任投信經理人，會牴觸到專任的問題，如果要來投信當董監事、總經理、副總、經理人、業務人員，都一定要專任。

但執行長算是經理人範圍嗎？張振山表示，目前金管會還沒收到案子，送件進金管會後，要看他實際負責的業務範圍，看他定位在公司的職稱，「不要弄一個頭銜是公司法裡面沒有的，有執行業務的就一定要專任。」

依照規定，投信經理人、業務人員都要先到公會登錄，由公會轉人事案到金管會，經過金管會核准才生效，所有投信經理人員都要經過這樣程序。