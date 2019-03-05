群創校園招募500位菁英　大學畢業生起薪3.8萬元

▲群創啟動校園徵才，預計招募500位菁英。（圖／群創提供）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今天（5日）宣布啟動校園徵才列車，預計到台大、成大、清大、交大、中山、中央、台科大等學校，招募500位工程師，並提供新鮮人優於同業的薪資，開出大學畢3.8萬元、碩士畢4.8萬元、博士畢6.1萬元的起薪。

群創以8K+5G+AI生態系引領全球消費趨勢，聚焦miniLED、3D觸控感應、超高解析顯示 Super High Resolution Display前瞻技術，以及虛擬實境VR、電動車、公共顯示器PID、工業互聯網等多元應用。

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群創表示，今年校園徵才列車將到台大、成大、清大、交大、中山、中央、台科大等學校，舉辦現場面談，在校生早鳥優先面談，讓新鮮人畢業即就業，預計招募500位工程師，並提供新鮮人優於同業的薪資，開出大學畢3.8萬元、碩士畢4.8萬元、博士畢6.1萬元的起薪，績效獎金另外視部門及個人表現而定。

同時，群創推動「鬱金香計畫」，鼓勵員工派駐歐洲，學習電動車及5G物聯網技術整合，因應新創事業規劃的菁英將才班陸續推展，並首創業界以「企業學位」獎助同仁在職期間，前往歐洲攻讀碩士學位。

此外，群創在廠區設有便利商店、咖啡吧等以利員工休憩，也提供內部員工獨享企業相關產品及特約商店優惠，並設有活力館等運動休閒設施，還提供全天候護理協助及健康諮詢等專業醫療服務，以及不定期舉辦藝文活動及公司內部社團活動，提供幸福的職場環境。