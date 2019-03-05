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星展銀行成立印度子行　協助台灣客戶赴印拓展業務

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▲▼星展銀行,DBS。（圖／記者賴亭羽攝）

▲星展銀行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

繼2016年星展銀行在印度首創推出純數位銀行後，今天(5日)宣布在印度成立子行。星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，印度是許多台灣企業關注的重點市場，印度子行可協助有意拓展印度市場的台灣客戶在當地拓展業務。

星展銀行執行總裁高博德指出，星展銀行進入印度金融市場已達25年，1994年在印度成立代表處，並於隔年設立首家分行，目前星展銀行在印度德里、孟買等12個城市皆設有營業據點。2016年，星展銀行更在印度首創推出純數位銀行digibank。

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星展銀行成立印度子行後，預計在未來12到18個月內，在印度境內25個城市成立超過100個客戶服務據點，其中包括分行與自動服務站（Kiosks）。在這個月，印度子行將會新闢9家分行，將營運版圖延伸至海德拉巴等城市。印度子行也計畫將在已有分行的城市（如孟買）再新增分行。同時，更預計在缺乏銀行服務的偏遠鄉村地區增設5家分行。

星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，近年來印度科技業蓬勃發展，是許多台灣企業關注的重點市場，可協助有意拓展印度市場的台灣客戶在當地拓展業務版圖。」

星展銀行台灣區企業及機構銀行處處長羅綸有表示，台灣政府積極推動新南向，星星展銀行印度子行能協助台灣企業進一步取得拓展新興市場的契機，協助企業提升跨國營運效率。

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關鍵字：星展銀行,印度子行,印度

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