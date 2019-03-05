MWC 5G手機狂發12支　資策會：但仍沒有殺手級應用

▲MWC 2019 5G手機狂發12支，但仍沒有出現殺手級應用。（圖／CFP）

記者邱倢芯／台北報導

今年的世界通訊大會（MWC）展會期間，包含三星、華為、小米等手機廠商在內，原型機與可商用手機一共展出了12款5G手機機種，但是資策會MIC資深產業分析師韓文堯在展會當中體驗後發現，4G跟5G手機用起來沒有很大的改變，在展會期間仍看不到5G手機的殺手級應用。

韓文堯指出，在展會期間實際體會後發現，5G手機目前在觀看運動賽事時比較好用，5G手機若是可以支援分割畫面，那麼使用者在觀看體育賽事時，開啟分割畫面，不同畫面可選擇賽事中不同攝影機、觀看角度。

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除了賽事觀看之外，初期5G手機最多應用應該會落在高品質的視訊通話；但是目前殺手級應用現在還沒有看到，韓文堯認為，若是想要看到5G手機的殺手級應用，可能要等到全部的5G網路基礎建設完善，且終端產品能夠完全支持，才有可能出現殺手級應用。就目前的現況來看，5G技術是走在應用之前的。

另一方面，韓文堯也認為，在未來的十年內不會出現純5G手機，未來市場上的智慧型手機仍會以4G+5G共模方式為主；若要純5G手機，可能要等到5G基礎建設百分百完善之後，才有可能會出現純5G手機。