台企銀ROE居公股銀之冠　今年加強海外分行獲利

▲台企銀董事長黃博怡(右)、台企銀總經理施建安(左)。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

2018年受到中美貿易戰影響，各銀行獲利都出現熄火狀態，但台企銀去年獲利表現亮眼，股東權益報酬率(ROE)達到11.27%，更位居公股銀行之首。台企銀表示，今年要持續強化海外分行跟國際業務分行（OBU）獲利，業務面除了中小企業融資，為了聚焦都更危老建築重建、綠色金融、文創產業等政策貸款，將成立創新金融專案辦公室。

台企銀2018年稅前盈餘90.59億元，年增56.51%，每股稅後盈餘(EPS)來到1.19元，創下歷史新高，逾放比0.3%、逾放覆蓋率394.08%，資產品質是歷年最佳水準。去年股東權益報酬率(ROE)達到11.27%，位居公股銀行之首。

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台企銀董事長黃博怡今天(5日)表示，台企銀目前中小企業戶已達2.7萬戶，今年仍持續專注在中小企業的輔導跟融資，今年目標將達3萬戶。另外，為聚焦在都更危老建築重建、綠色金融、文創產業等政策性貸款，今年特別成立創新金融專案辦公室，「對台企銀來說，2019年會是重要的一年！」

談到今年獲利，台企銀總經理施建安坦言，今年景氣波動大，股債市沒有去年來得好，會保守一點評估，但目標還是要有獲利的成長。去年台企銀存款增加較多，利息淨收益會成長，但財管手續費波動會變大，今年手續費收入目標維持平穩就好。

施建安表示，今年金融業獲利關鍵就是資產品質，會少做一些無擔保、低利率的貸款。並且加強海外獲利，去年OBU跟海外分行獲利貢獻約占25%，今年目標是要提升到30%，且OBU放款目標要成長50%。

另外，台企銀也預計在今年增設分行，黃博怡表示，目前台企銀全台分行共125家，雖然在FinTech潮流下，縮減分行成為金融業趨勢，但去年台商回流工業區，為服務回流台商、進駐新興產業區域，台企銀規畫在軟體園區、科學園區申設分行，也規畫200億元預算協助台商回台。