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日本觀光客最愛台味　東京食品展吸睛

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▲▼東京食品展盛大開展，台灣特產吸引眾人目光。（圖／貿協提供）

▲東京食品展盛大開展，台灣特產吸引眾人目光。（圖／貿協提供，下同）

財經中心／綜合報導

日本東京食品展今天（5日）在海濱幕張開展，展場中台灣館是整場當中第三大展區，其中有許多台灣的特產吸引眾人目光。

來自迪化街糕餅老舖第五代傳人李佳陽說，日本觀光客會很喜歡具有台灣味的產品，就有些旅客會直接到大稻埕來找具有當地特色的伴手禮，因此平安龜、鳳梨餅等都會被帶回日本成為禮品，現在來到日本來試水溫，希望看看互動狀況。

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▲▼東京食品展盛大開展，台灣特產吸引眾人目光。（圖／貿協提供）

李佳陽指出，雖然有想要試試海外市場，但受限糕餅都只使用天然原料、不會另外加防腐劑等等添加物，這就讓保存期限最多只有一個月，透過真空包裝技術也頂多延長到兩個月，這跟海外銷售商期望的半年甚至10個月有很大的落差，因此還要在調整相關配方。

外貿協會說，因為日本海關檢驗嚴格，現在許多台灣的東西要進到日本，要經過相當多的檢驗，甚至還要調整配方才有可能進到日本，另外在出口到日本前，也必須提供很多資料，日方甚至還會到工廠來抽查，經過層層關卡，才有讓商品可能出現在日本。

另外也有駐台的日本資深媒體人發現，日本人到台灣的便利商店都會感受到日本沒有的「茶葉蛋」香味，來自台南的茶葉蛋廠商說，日本對茶葉蛋的興趣相當大，已經有日本的居酒屋希望能引進擺進菜單。

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關鍵字：貿協,東京,食品展,糕餅,李佳陽,日本

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