崇越電去年獲利創10年新高　通過配發現金股利5.1元

▲崇越電董事長潘振成。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

崇越電（3388）今天（5日）公告2018年度財報，稅後淨利為4.63億元，創下近10年來新高，每股稅後盈餘7.41元，董事會決議每股配發5.1元現金股利，崇越電董事長潘振成表示，去年的紅利主要是受惠全球景氣回溫，今年則將聚焦運動用品，預計第二季開始出貨。

崇越電公告2018年度財報，全年合併營收85.44億元，年成長11.37%，營業淨利6.45億元，年成長29.96%，稅後淨利4.63億元，年成長32.3％，創下近10年來新高，每股稅後盈餘7.41元，主要受惠全球經濟景氣回溫、矽利光產業供需調整，以及開發新產品有成。

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潘振成表示，崇越電今年1月以每股60元完成現金增資1億元，共募集6億資金，現增目的為充實營運資金及轉投資大陸孫公司上海崇越及廣州崇越購置辦公室，增資後資本額為7.4億元，因此董事會決議每股配發5.1元現金股利，配發率維持8成以上水準，股東會則是訂在5月31日。

談到去年獲利表現，潘振成表示，受到近兩年原料缺貨和漲價影響，上半年客戶因為庫存過多，導致第三季仍在消化庫存，後又遇到中美貿易戰因素，導致訂單以短單和急單居多，影響崇越電從第4季營運開始降溫，不過車用、醫療、化妝品產品類別則仍維持成長。

談到今年營運布局，潘振成表示，今年將聚焦在運動用品，像是休閒類和潛水類產品，還有運動手錶領域，預計第二季陸續開始出貨，另外以目前掌握到的訂單，還有汽車按鍵、伺服器/網通散熱、醫療、工業生產製程用耐高溫保護膠帶、船舶遊艇用塗料、化妝品原料、電動汽機車電池材料及車用大尺寸觸控防污等行業，需求樂觀可期，看好今年營運可望逐季成長。