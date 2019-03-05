FinTech正夯！史努比狗狗參一腳　投資支付獨角獸

▲知名饒舌歌手史努比狗狗宣布，他已投資瑞典支付獨角獸Klarna。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

金融科技業（FinTech）如今已成為創投圈的當紅炸子雞，就連知名饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）都加入了這個行列。

富比世雜誌（Forbes）報導，史努比狗狗不僅成為瑞典支付獨角獸Klarna的股東之一，同時也為這家公司代言。史努比狗狗說：「我在歐洲與時尚品牌、電信公司及其他業者做過多年生意，我已經替他們背書並提供建議，如今我希望能投資他們，我打算拓展投資組合。」作為交易的一部分，史努比狗狗也成為Klarna最新宣傳活動代言人，並將自己的名字改為「滑順狗狗」（Smoooth Dog），其中「Smoooth」為Klarna於2016年展開的病毒式行銷活動。

請繼續往下閱讀...

這個「Smoooth」的行銷活動已持續了一段時間，Klarna執行長西米亞科夫斯基（Sebastian Siemiatkowski）表示，「我們想知道誰是最『滑順』的人，而史努比狗狗的名字便突然出現在我們的腦海中。當我們開始與史努比狗狗溝通時，他非常想了解更多有關科技業、金融科技及所有與之相關的事。」

史努比狗狗很早就開始投資新創公司，包括聚焦於加州大麻交付業務的Eaze、網路論壇Reddit及免佣金交易應用程式（App）Robinhood等。「多年來我學到了很多關於商業的知識。我必須慢慢來，確保我已經做了研究。重點是，我真的很喜歡公司創辦人並相信他們能帶領這些公司，是很重要的事。」

Klarna是歐洲成長速度數一數二備受關注的金融科技公司之一，目前估值已超過25億美元，其中零售商H&M已投資2000萬美元，信用卡業者Visa日前則取得該公司不到10%的股權，而時尚零售大亨Anders Holch Povlsen及私募股權公司Permira則是Klarna的早期投資人。