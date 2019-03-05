資策會MWC看摺疊手機　創造新市場區間、定位利基市場

▲資策會認為，目前摺疊手機是創造新市場區間、定位利基市場。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

在今年的世界通訊大會（MWC）吸人眼球的並不僅有5G手機，大眾期待已久的摺疊手機也是話題性十足。而資策會MIC資深產業分析師韓文堯分析，諸如三星、華為等推出的摺疊手機未來並不會取代既有的智慧型手機市場，而是會創造出另一個新市場區間，且在價格上會定位為利基市場。

韓文堯指出，由於現階段摺疊手機的材料與機構設計仍屬創新，再加上摺疊手機的撓曲式面板良率偏低，因此摺疊手機的售價會遠遠高於一般智慧型旗艦手機，因此目前對手機產業而言，摺疊手機是開創了一個新市場區間，並不會取代既有的市場。摺疊手機目前的利基市場將定位在專業人士採用。

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現在摺疊手機所面對的挑戰，最明顯的就是摺痕，韓文堯認為，面板的摺痕會是接下來手機廠們最大的挑戰，這也是為什麼MWC時三星與華為不讓大家直接體驗，而是直接擺在玻璃櫃中讓大家觀賞的原因。

另一方面，在三星與華為摺疊手機技術宣示之際，外界也相當關心Apple在此一領域的發動態。韓文堯解釋，事實上蘋果在多年前就一直在遞交摺疊手機的相關設計專利，無論是相關面板、機構的設計都有一定的佈局。

因此若是蘋果推出摺疊手機也不會讓人意外，只是該公司的市場佈局策略往往與三星、華為有很大的不同，蘋果若是想推一項新產品，就一定要確定會量產、商業化，因此要在摺疊手機相關的良率、品質到達某一程度後他們才有可能會推出。

而價格也是外界關心的議題之一，韓文堯認為，初期的摺疊手機一定價格會非常高，端看現在三星、華為所推出的摺疊手機價格就可以想見未來要是蘋果真的推出摺疊手機，價格一定也是不菲。