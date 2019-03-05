租稅優惠利多　證交所招手江蘇地區及上海台商回台上市



▲證交所積極前往中國大陸招商。（圖／證交所提供）

記者劉姵呈／綜合報導

根據證交所統計，截至今年1月止，已有73家第一上市公司在台掛牌，而去年全年度共有7家送件申請上市，其中5家營運地在中國大陸。證交所表示，以上市後表現來看，外國企業持續受投資人青睞，去年度全體第一上市公司平均本益比為15.40倍，週轉率為247.84%，流動性佳；為擴大台灣資本市場規模，並配合政府鼓勵台商回台投資政策，證交所於3月4日至8日，前往大陸江蘇地區及上海。

此趟一共將拜訪6家企業推動其回台上市，並於昆山辦理招商說明會，吸引30餘家企業代表出席，藉此向當地台商介紹資本市場及政府鼓勵台商回台上市政策，獲得熱烈迴響。

證交所今年初即已前往大陸廣東地區行銷台灣資本市場，並於東莞辦理招商說明會。農曆新年後也馬不停蹄，與勤業眾信聯合會計師事務所、花旗銀行、元大證券及建業法律事務所合作，前往江蘇地區辦理「前進台灣資本市場說明會」，向當地台商說明台灣資本市場之優勢及回台上市程序，並邀請近期成功上市公司商億-KY謝智通董事長分享上市經驗，期望加深當地台商對回台上市之認識並強化其回台上市之動力。

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證交所上市二部施文玲經理表示，大陸仍是第一上市公司最大來源地，證交所對於大陸台商市場一向十分重視，而政府為吸引台商回台掛牌，行政院國發會於農曆年前即推出「歡迎台商回台投資行動方案」相關措施，積極鼓勵台商回台投資。

近期行政院提出的「海外資金匯回管理運用及課稅條例」草案預告，針對海外資金回台投資政府重點扶持產業，也將給予租稅優惠。