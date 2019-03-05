勞動基金1月大賺1141億創歷史新高　一口氣追回2018全年虧損

▲根據統計，勞動基金1月賺1141億元，一舉創下單月收益歷史新高。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部公布最新投資績效，截至今（2019）年1月底，整體勞動基金規模正式突破4兆元大關，同時在美中貿易談判朝正向發展，帶動勞動基金收益數擺脫去年虧損陰霾，收益率達2.95%，收益數攀上1141億元，一舉創下單月收益歷史新高。

根據「勞動基金運用情形報告」統計，截至今年1月31日，整體勞動基金規模為4兆43億元，其中新制勞退基金規模為2兆2195億元，舊制勞退基金規模為9273億元，勞保基金規模為7076億元，就保基金規模為1260億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為130億元。

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整體勞動基金1月勞動基金評價後收益數為1141.1億元。新制勞退基金、舊制勞退基金、勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金的收益率依序為3.05%、3.29%、2.86%、0.22%、0.08%及-0.14%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3184億元，收益數為83.7億元，收益率為2.71%。

另外，觀察MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，在1月表現分別是7.9%、7.29%、8.39%、2.11%及1.52%。勞動基金運用局表示，1月份國際金融市場，受中美貿易紛爭情勢逐漸緩和、美國聯準會升息步調也顯示放緩、歐日央行利率政策持平等因素影響，緩解資金緊縮疑慮，推升全球金融市場走高。

▲勞動部。（圖／記者紀佳妘攝）

勞動基金運用局表示，整體來看，雖然近期全球經濟景氣成長放緩，但美國升息循環進入尾聲，歐亞央行貨幣政策可望維持相對寬鬆，對全球經濟具一定支撐，後續須觀察中美貿易談判進度、英國脫歐不確定性和外溢影響，以及大陸經濟成長減緩程度等變數。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，2018年最後3個月市場似乎全面下殺的跡象，不過今年1、2月市場逐漸熱絡，呈現上漲的狀態，目前看起來2月又比1月來得更好，不過整體來看，預期今年持震盪走勢機率較高。

劉麗茹說，勞動基金目前有超過4兆的規模，「像是一輛連結大卡車，比較難像腳踏車一下就轉彎」，未來將以多元化布局為主，不可能也不應該做大幅度調整，必須尋求穩健方式，因為勞動基金是一種長期的概念，為了要獲取長期穩定收益，並非以單月或單年度來看。