日重工企業IHI被爆醜聞　任用無資格人員檢查民航機引擎

▲日本重工企業IHI。（圖／翻攝IHI網站）

財經中心／綜合報導

飛上天空的飛機乘載著眾多人的性命，相關維修保養工作可說是相當重要，但日本重工企業IHI近日卻被爆出在進行民營航空公司客機噴射引擎維修保養業務時任用無資格員工進行檢查，案件涉及數百台引擎。

據《日經新聞》報導，飛機的引擎必須依飛行時間等需要進行定期檢查與保養，日本航空法規定，要進行相關業務必須要獲得日本國土交通省許可，相關人員也必須具備相關的資格。

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這次出包的日本重工企業IHI在東京瑞穗工廠承接民航客機引擎的維護業務，廉價航空公司為其主要客群，每年承接的民航客機包含日本國內以及海外，總數超過100台。但該公司卻在4日爆出任用無相關資格的人員進行民航客機引擎相關檢查工作。

報導指出，由於被爆出以沒有相關資格人員進行檢查的事件屬於不會立刻對民航客機引擎產生重大安全影響的部分，因此IHI並不打算立刻進行召回檢修，對該公司的業績影響也較小。但日本國土交通省已對相關事件展開調查，未來可能會對IHI發出業務改善命令或行政指導等處分。

據了解，由於航空市場蓬勃發展，民航客機引擎和機體維修的需求也愈來愈大，IHI為了搶食這塊大餅，該公司正在日本埼玉縣內建設新工廠，預計今年內正式上工。從該公司2017財年的合併營業利潤來看，有高達8成的利潤來自航空部門，維修業務也包含在內，因此這次的事件很可能會對該公司以航空領域為成長軸心的業務戰略構想造成打擊。