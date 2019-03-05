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堅持要闔家觀賞！好萊塢批與蘋果合作太困難

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▲▼蘋果。（圖／CFP）

▲蘋果近來積極拓展串流影音服務。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

蘋果的產品常出現在各種影視節目中，即便logo沒有露出，但辨識度仍相當高，但事實上蘋果在好萊塢的評價可能不高。CNET引述《紐約郵報》報導，多名好萊塢經紀人及製片人匿名抱怨與蘋果合作「十分困難」。

《紐約郵報》報導指出，隨著蘋果近來積極拓展串流影音服務，蘋果已投入10億美元用於節目製作，不過其中最大的爭議點在於，蘋果堅持要提供適合家庭觀賞的節目。消息人士說：「他們希望對科技營造一種積極的觀點。」

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Netflix、Hulu及亞馬遜等串流影音服務近來不斷壯大，蘋果也在努力開發自己的串流媒體服務，以期在市場上分一杯羹。雖然蘋果未披露太多相關計畫的細節，但該公司已簽下Oprah Winfrey、Reese Witherspoon、M. Night Shyamalan及Steven Spielberg等大人物。另外還聘請了兩位頂尖的電視高管來負責。據傳，蘋果預計將於3月25日推出這項傳聞已久的串流影音服務。

事實上，蘋果並非唯一一家努力在好萊塢這個挑剔的圈子裡尋長立足點的公司。7年前，微軟也試圖實現自己跨足小螢幕的願望，該公司聘請了CBS高階主管Nancy Tellem後，推出了一系列的節目，包括遊戲改編的電視劇《Halo》。

《Halo》系列影集的開發時間長達5年，最終Tellem離開微軟。去年微軟表示，《Halo》將繼續由大導演Steven Spielberg執導，並由Showtime繼續擔任出品台。

好萊塢經紀人及製片人對蘋果的抱怨也不是史上頭一遭，去年華爾街日報就曾報導，蘋果試圖維護自己「純潔的品牌形象」，免受包含「色情、不雅或暴力」內容的電視劇玷汙。

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關鍵字：蘋果,好萊塢,影集,電視劇

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