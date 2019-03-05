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應用材料文藝季3月風城起跑　邀大師蔣勳演講

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▲▼應材文藝季3月風城起跑　邀大師蔣勳演講。（圖／記者周康玉攝）

▲應材文藝季3月風城起跑，邀蔣勳演講。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

台灣應用材料文藝季系列講座三月盛大開幕，邀請蔣勳等四位大師級藝文名家擔綱13場公益講座，文藝季跨足新北、新竹、台中、台南，並首度在臺灣館藏最豐富的私人博物館-奇美博物館舉辦音樂講座。

三月第二個週六，蔣勳開鑼首講暢談《東西方美學經典—身體的自由與幻化》，透過有如魔幻文學的莊子神話，述說每一個生命都可以天馬行空完成自己的各種可能，並引申到現代科技觀點，更期待「人」與「人工智慧」繼續對話。

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四月音樂講座邢子青在新竹主講《乘著文學的翅膀》，結合文學與音樂，特別邀請鋼琴家陳昭惠伴奏，由女高音林鄉雨於新竹場演唱，透過導聆與表演，從舒伯特到白遼士，日耳曼到法蘭西，五線譜上的音符與詩篇中的文字交集，帶來耳目一新的賞樂體驗。

五月城市講座王浩一談《晉升之路的花非花》，特別從《易經》晉、升兩個卦名破題，以花若盛開、蝴蝶自來的哲思，講述白居易、孔明、范仲淹、岳飛、李世民，在年少之時初顯身手的風采，隱喻天地人共通的學習密碼。

李乾朗主講《一座消失的關西客家民宅～法國建築師筆下的三合院》，以實例分享東西方建築視角下的客家民宅文化，透過講述搭配展覽，讓法國建築學者的手繪實測圖和近30年老照片更加驚豔生動。

應用材料台灣區總裁余定陸表示，台灣應用材料公司19年來，我們不僅是提供材料工程解決方案的設備領導者，透過藝術與文化致力為社會做正面貢獻。

2019台灣應用材料文藝季13場公益免費講座，全席預先網路報名。參加文藝季的觀眾，憑2019文藝季簡章可享奇美博物館【常設展】團體票優待。詳見台灣應用材料公益網站http://www.amtcharity.com或Facebook 台灣應用材料文藝季粉絲團。

應材文藝季3月風城起跑。（圖／業者提供）

▲▼應材文藝季3月風城起跑　邀大師蔣勳演講。（圖／記者周康玉攝）

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