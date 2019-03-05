服務業景氣「L型」走向衰退難回升　商研院點出2大轉型契機

▲商研院預估，台灣商業服務業景氣進入L型復甦，需要持續積極的救衰措施。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

財團法人商業發展研究院（CDRI）今（5）日公布「台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數」，從去年5月觸頂後，到12月一路走下坡，預測值更在今年2月開始低於長期趨勢值（100），代表景氣極可能正在步入衰退。商研院表示，5、6月可望回升，但7月恐又見下降，顯示短期內景氣回升困難，但並不致於急速下墜，復甦態勢可能呈現「L型」，經濟需要確切的救衰措施。

商研院發表台灣商業服務業景氣循環同行綜合指數，領先指標綜合指數（Cyclical Leading Composite Index for service industries）實際值於去年3月出現波段高峰，歷經5個月下降後又於9月開始回升，但11、12月又轉降，到了12月為97.34，僅來到2017年9月的水準，顯示預測出代表GDP的同行指標仍會再波動下降。

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利用領先指標預測的同行指標綜合指數，循環實際值於去年5月碰頂後，緊接而來的是轉降11個月，儘管在今年5、6月可望微升，預測7月會再下降，因此按照此趨勢，景氣在短期內仍難見回升，但不致於再急速下降。

商研院指出，若無積極有效的景氣激勵措施，整體服務業景氣仍會波動向下，一旦景氣衰退成為事實，意味著2017年3月開始的這波復甦僅維持短短15個月，以及目前走緩向衰的景氣也將在低谷徘徊，短期內難見明快回升。

商研院認為，目前最為妥當的做法是持續加強更積極有效的景氣激勵措施。首先是在不同部門子指標走勢不一的情況下，不宜簡單進行一般傳統性的公共財政赤字或量化貨幣寬鬆措施，需從不同部門狀況，採行較「精準」的改善，尤其是國內市場狹小，經濟又以外銷為導向，可挾帶IT科技優勢及民間雄厚資金，進行產業結構的數位化與新國際化的轉型。