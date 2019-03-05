兩會展開政策題材可期　A股基金上膛

▲中國大陸兩會3月3日展開。（圖／記者陳政錄攝）

記者周康玉／台北報導

中共每年最重要的人大與政協兩會已於3月3日展開為期約十天的會議，可望為市場帶來政策題材刺激，惟需留易短線爆量大漲後的震盪整理，此時想投資陸股的投資人，法人建議可抱持看多的心態，透過定期定額A股基金來分批布局。

中美貿易談判進展正向，加上MSCI宣布調升中國A股權重等利多推動，上證指數上週大漲6.77%，創8個半月收盤新高，深證成指及創業板指數週線也分別大漲5.97%、7.66%，三大主要指數今年來累積漲幅達20%至26%不等，近日滬深兩市單日合計成交量皆達上兆元人民幣，。

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統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，A股目前漲勢屬於修復行情，因內地投資人對A股情勢好轉，使得場內人氣瞬間爆棚有短線過熱跡象，待市場稍冷靜整理之後，再隨著美中貿易實質進展及MSCI分階段的新資金流入，可望逐步回歸有基本面支撐的行情。

陳朝政指出，預期中國主要部會官員可望在兩會期間，針對美中貿易協商內容，凝聚出內部共識，以利後續與美國的磋商。

另外，MSCI今年將分三階段提升A股占其指數的權重，同時，將首次在指數成份股中納入中型股及創業板股票，使市場更具吸引力。

陳朝政表示，後續須留意兩大政策風險，一是華為孟晚舟事件能和平落幕，另一是川習會能順利舉行，並且簽下協議，若這兩件事都順利解決，A股後面的路就能真正走得穩健。

▼兩會展開，人民大會堂外現況。（圖／記者曾俊豪攝）