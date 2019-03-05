影／搶攻居家食安檢測商機　宣明智逛菜市場1分鐘快篩農藥

記者姚惠茹／台北報導

宣明智今天（5日）一早前往西湖菜市場購買蔬果後，秀出跨足生技產業的宣澤科技新推的1分鐘快篩農藥檢測試片，用不到送檢的千分之一價錢，就能快速篩檢出蔬果是否有無農藥殘留，並獲得多國專利，檢測成本更是降至20元以下。

宣明智與博士賴義澤共同創立宣澤科技股份有限公司，有別於宣捷生技以幹細胞為主，宣澤定位在檢測業務，研發出的第一個產品就是「Dr.K 農藥檢測顯色晶片」，主要就是用檢測試片以生化法快篩的方式，一分鐘內查看有無變色，就能簡單快速的篩檢出蔬果是否有無農藥殘留。

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▲左起為宣澤科技副董暨總經理賴義澤、董事長宣明智。（圖／記者姚惠茹攝）

宣澤科技董事長宣明智表示，近年食安問題不斷，常常看到蔬果農藥殘留的新聞報導，再加上自己年紀大，十分關注肝腎健康，但是農藥送檢一次的費用高達4千到7千元，因此就研發出「Dr.K 農藥檢測顯色晶片」，不僅方便攜帶，而且1分鐘就可以檢測出農藥是否殘留，最重要的是價格大幅降低。

宣澤科技副董暨總經理賴義澤表示，過去一般蔬果送檢使用生化檢驗法與化學法，雖然可以提供更精確的檢驗資料，但是高成本又耗費時間，而居家蔬果農藥自我檢測，則需要更快速又便宜的方法，所以「Dr.K 農藥檢測顯色晶片」就是以農藥成分中的氨基甲酸鹽是否超過農藥殘留容許量標準的0.5ppm為依據進行篩檢。

▲宣明智前往西湖市場購買蔬果快篩。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，為了喚醒民眾對食安的重視，宣明智今天一早就親自前往西湖市場，採買自己經常食用的蔬果，並運用研發出的簡易檢測試片， 快篩是否有農藥殘留，結果意外的發現葡萄的檢測快篩呈現白色的農藥殘留結果，反而是草莓的檢測快篩呈現黃色無農藥殘留結果。

對於這樣的農藥殘留快篩結果，宣明智表示，蔬果表皮的農藥殘留並不可怕，現在就已經有超聲波清洗可以降低殘留量，但怕的是組織間已經被農藥滲透，那就是無論怎麼清洗都無法降低農藥殘留，進而影響肝腎的代謝，也會導致孩童過動的問題，對於食安來說是必須要重視跟解決的議題。

▲▼記者實際快篩草莓呈現黃色的無農藥殘留結果。（圖／記者姚惠茹攝）