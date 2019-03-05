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台積電連兩日走跌拖累　台股下跌44.62點收點險守10,300大關之上

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證券,股市,交易大廳（圖／記者張一中攝）
▲台股示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美國經濟成長疑慮打趴美中貿易樂觀前景利多消息，衝擊昨日美股三大指數皆跌，也拖累日韓股市今日早盤走弱，台股面臨上檔年線壓力，獲利了結賣壓大，而台積電連兩跌也拖累今（5）日早盤多空激戰10,300點關卡，盤中一度回測10日線區間。終場集中市場加權指數下跌44.62點，收10,305.26點，跌幅0.43%，成交量降溫至1041.7億元。

主要電子權值股休兵，權王台積電（2330）連2個交易日下跌，拖累大盤指數表現，市值蒸發1,685.47億元，早盤以234元開低，一度下滑至232.5元，終場收跌1.06%、報233元。鴻海（2317）1月營收仍有相對持穩表現，也化解蘋果新機銷不佳的疑慮，終場跌0.42%、報71.90元。

而外資高喊大立光（3008）將受惠3鏡頭以上規格及2000萬以上畫素智慧機鏡頭出貨激勵帶動，營運將擺脫谷底區，目標價一口氣拉上5608元，吸引買盤進場，股價今日穩步向上，早盤股價最高來到4470元，終場漲幅收斂，收漲0.11%、報4370元。

請繼續往下閱讀...

受惠多鏡頭趨勢，為光學產業帶來新成長動能，聯一光（3441）大漲逾4%，玉晶光（3406）連續2天挑戰年線反壓，盤中強攻衝上333元，終場漲4.68%、收324.5元，其他包括亞光（3019）、揚明光（3504）漲幅維持1%左右。

投資人期望更多貿易細節和獲利了結賣壓湧現，且美國建築支出報告疲弱，造成昨日美股走低。道瓊工業指數收低206.67點或0.79%，報25819.65點。標普500指數下跌10.88點或0.39%，報2792.81點。那斯達克指數收低17.79點或0.23%，報7577.57點。費城半導體指數收漲0.12 點或 0.01%，報1363.25點。

法人表示，上市櫃公司陸續公告股利政策，高配發率和高殖利率搭配低基期者，可做為進可攻退可守的選股考量。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,光學股,多鏡頭,大立光

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