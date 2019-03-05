美光新增1300 SSD固態硬碟產品 領先業界

▲美光1300 SSD系列。（圖／取自美光官網）

記者周康玉／台北報導

美國記憶體大廠美光（Micron）今（5）日宣布，在產品組合中新增全新固態硬碟1300 SSD，採用96層 3D NAND，讓更多使用者享受到先進的客戶端運算性能與效率。

1300 SSD採用美光96層NAND技術，為美光1100 SATA SSD最新一代升級版，為業界首款96層TLC（三層儲存單元）3D NAND固態硬碟之一，為行動式、桌上型和工作站個人電腦提供快速的儲存，以及裝置級別的安全性、熱管理，延長電池壽命。

請繼續往下閱讀...

新款的Micron 1300 SATA SSD容量達 1TB（M.2）和 2TB（2.5英寸）。該產品的推出，讀取處理能力較 HDD 高出2.7倍，讓美光在設計高密度SSD和使用高效能3D NAND大量生產快閃磁碟機，持續站在領導位置。

美光儲存裝置業務部門產品規劃與策略單位副總裁 Roger Peene 表示，高密度96層NAND儲存裝置擴大美光SSD的產品組合，該產品以更低的成本提供更高的性能、更小巧的尺寸和更高的效率，以滿足當今行動工作者的嚴苛需求。

Forward Insights總裁 Gregory Wong 表示：「3D NAND 技術的部署，拓展客戶端 SSD 市場進入價值和效能更高的儲存裝置領域。美光全新的客戶端 SSD 解決方案使人能流暢地從 HDD 轉用價值導向的 SSD。」