中橡力拚碳黑事業大獵才　「第一年就挑戰百萬年薪！」本周六台大徵才開跑

▲中橡集團將為旗下碳黑與電池事業大舉徵才，本周末將到台大徵才博覽會向青年人才面對面。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

校園徵才月開跑，中橡集團今（5）日表示，將為旗下碳黑與電池事業大規模招募新世代菁英，並祭出「首年挑戰百萬年薪」的機會，向有意派駐海外協助建廠與跨國經營管理的青年人才招手，首場徵才將在本周六於台大校園舉行。

長年以追求循環經濟與綠色生命永續的中橡集團，今年以「竭盡所能．碳索未來」為主題，將自從3月初至4月底，舉辦至少15場以上的校園徵才活動，包括本周末登場的台大、成大徵才博覽會，以及各大院校的企業說明會。

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▲中橡集團將為旗下碳黑與電池事業大舉徵才，本周末將到台大、成大徵才博覽會向青年人才面對面。（圖／翻攝自中橡集團官網）

「近年企業重要發展策略，著重在國際佈局拓展及強化專業研發能量，除了化工、材料工程與電機、電子等專業領域人才的募集，更需要有意派駐海外協助建廠與跨國經營管理的青年人才，一同加入打拚。」中橡集團主管說。

中橡集團自 1973 年創立至今，期許為環保循環經濟與綠色生命永續的公司，受惠於美國及印度碳煙市場持續成長，挹注本業營運，加上轉投資的能元科技營運漸入佳境，電池產能在未來兩年將「倍增再倍增」，法人預估中橡未來獲利可期。

依據財報，中橡去年前三季每股稅後純益（EPS）達3.88元，已賺贏2017年全年獲利，今年營運持續看好，也吸引買盤敲進；今年以來，外資累計買進中橡逾2.6萬張，本土投信也買進5901張，推升股價創去年8月除息以來新高。