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製造業景氣燈號連3個月閃衰退藍燈　「觸底反彈」還得留意3變數

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▲▼永康商圈街景,日韓觀光客,小吃,自由行,團客,老外,歇業店面,人潮,拍照留念,上海高記。（圖／記者湯興漢攝）

▲台經院今天發布1月製造業景氣燈號，連續第3個月閃出代表衰退的藍燈。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（5）日公布1月製造業景氣燈號，全球景氣需求放緩，主要國家製造業活動萎縮，出口表現續弱，製造業景氣燈號連續第3個月閃出景氣衰退的藍燈。

台經院分析今年1月製造業景氣燈號部分，雖然國內製造業表現疲乏，但受惠於農曆春節前備貨需求增溫，抵銷部分減幅，使得1月出口與外銷訂單年減幅度收斂，加上國際油價與股市反彈回升，廠商對當月景氣看法轉為樂觀，拉抬售價面與經營環境面動能。整體製造業景氣信號值較上月僅微幅減少0.02分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

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從細部產業來看，在汽車及其零件方面，儘管農曆年前車市買氣穩定成長，1月份新車掛牌數為4萬4142輛，雖較上月成長5.13%，但相較去年同期下滑7.92%，且進口車搶市，1月國產車新車掛牌數量僅占總市場一半，加上國產車外銷走弱，運輸工具類產品出口年增率由正轉負，影響需求面指標表現，因此1月汽車及其零件業景氣燈號續為衰退的藍燈。

▲▼台經院公布2017年至2019年1月製造業景氣燈號表現。（圖／台經院提供）

▲台經院公布2017年至2019年1月製造業景氣燈號表現。（圖／台經院提供）

另在機械設備方面，受美中貿易摩擦影響，使得來自大陸的市場需求萎縮，不過來自美國和日本的採購持續成長，加上部分專用生產機械適逢春節提前出貨，也讓1月機械產品出口正成長，然而外銷訂單與生產指數仍呈現負成長表現，因此機械設備業景氣燈號續維持低迷的黃藍燈不變。

台經院助理研究員方俊德表示，製造業景氣燈號雖已連續3個月呈現衰退的藍燈表現，但從景氣信號分數來看，分數減幅已明顯縮小。雖然近期全球經濟出現一些緩和跡象，包括美中貿易談判朝正向發展、國際油價觸底反彈，金融市場表現亮眼等，有利於全球經濟前景展望。

不過，方俊德說，半導體產業正面臨向下修正，智慧手機、伺服器、消費性電子等各項科技產品需求轉弱，加上1月因春節提前備貨效應影響，才使得國內相關製造業數據表現較上月為佳，未來仍須密切關注，還需要更多的數據支持，才能判斷國內景氣是否真的觸底反彈。

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