　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

「浪費電」才是吃錢怪獸　工研院教你10招年省下近5,000元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼存錢,豬公,存錢,硬幣。（圖／資料照）

▲想省錢的民眾，也應該要從日常生活的用電習慣來加以改善。（圖／資料照）

記者邱倢芯／台北報導

部分民眾為了省錢，對於日常生活用品的價格可能會斤斤計較，但是往往會忘了家中的電器產品也可能成為吃錢怪獸；工研院綠能所就在網站中教你10招省電又省錢的方法，讓你在一年之內可以省下將近5,000元的支出。

隨手關燈：
「隨手關燈」這句話已是老生常談，但對於部分民眾來說仍很難確實地實踐。根據工研院的調查指出，隨手關燈榮登省電、省錢的冠軍；以五盞13瓦省電燈泡為例，若每天關燈時間達18小時，一年就可省下1,060元。

請繼續往下閱讀...

關掉不常用的電器電源：
電視、音響、DVD、機上盒的待機電力往往是大眾容易遺忘之處，工研院建議，若是不常使用這些電子產品又想省錢，應該要「徹底關掉」待機電源，例如電視螢幕在關閉後，仍會出現時間等資訊，那麼就不算是完全關閉電源。

工研院表示，如果遇到這樣的情況想要省電省錢，那麼就直接關閉這一類電器的電源。根據統計，關掉不常用的電器電源一年可省約1,010元。

電腦長時間不使用就關機：
有許多人都認為，電腦開了就不要關，即便不須使用也只要把螢幕關掉即可；不過根據工研院統計，桌上型電腦每天關機時間若是達10小時，一年約可剩下910元的電費。

開飲機加裝定時器省電：
開飲機是家庭用電大宗，工研院綠能所所長辦公室特助傅孟台指出，光是開飲機所耗上的電力動不動就超過1,000瓦，因此建議可以加裝定時器開關，民眾可以設定白天不在家及深夜睡眠時切斷開飲機電源並關機，如此一來一年可省下約650元的電費。

熱水瓶加裝定時器省電：
熱水瓶與開飲機同樣列屬家庭用電大宗，因此傅孟台一樣建議民眾可加裝定時器或智慧插座等裝置，民眾白天不在家及深夜睡眠時設定關機，工研院研究指出，熱水瓶在加裝定時器後一年可省下約240元的電費。

神明燈換LED燈：
許多家庭中燈會安設神龕，並加裝神明燈；不過工研院也建議，可將傳統的7.2瓦神明燈泡汰換成0.5瓦的省電LED燈，根據統計，換一對神明燈泡一年就可約可省下290元。

少看電視一小時：
以42吋液晶電視為例，一天若是少看一小時的電視，民眾一年約可省下210元。

冷氣省電有3招
傅孟台指出，除了開飲機、熱水瓶外，冷氣一樣相當耗電，也是吃掉民眾電費的「元兇」之一。因此工研院也教授3招冷氣的省電招式，讓你一樣在夏季可享受冷氣，還可達到省錢的效果。

▼冷氣是夏季的用電大宗，工研院教3招讓你更省電。（圖／記者屠惠剛攝）

▲夏季用電、電價、缺電、冷氣高耗電家電▼。（圖／記者屠惠剛攝）

少吹冷氣1小時：
夏天的夜晚能吹冷氣是一件幸福的事，不過工研院也建議，若是你在夏月期間一天少吹冷氣一小時，一年可多省下約260元的電費。

冷氣調高1度C：
其實冷氣可以不用吹那麼低溫，只要讓身體不要那麼燥熱即可；工研院指出，夏月期間冷氣調高1度C，一年可省約120元。

清洗冷氣濾網：
除了在冷氣的使用習慣上做一些小改變可以省錢省電外，工研院也建議，民眾應該要定期清洗冷氣濾網，一年可省下約200元的電費，提升冷氣的運轉效能，就不會覺得「冷氣怎麼吹都不冷」，要一直調低溫度了。

用電大怪獸不能拔插頭　工研院：汰換老舊電器很重要
雖然工研院建議一些不常使用的電器可以拔除插頭以達到省電的效果，不過像是冰箱這一類的家電產品，因為得維持食物的新鮮度，並不能拔除插頭，那麼應該要如何達到節能省電效果呢？

傅孟台解釋，汰換掉老舊冰箱相當重要！根據工研院研究發現，平均一個台灣家庭擁有超過一台冰箱，大部分都擁有兩台冰箱；而台灣人又都特別節省，除非是冰箱壞到不能修理，不然民眾的習慣往往是，要是沒冷媒就補冷媒，哪一個零件換了就換掉零件，老舊冰箱繼續用。

因此有超過一半以上的冰箱年齡都超過11年，但是十年前的產品，與現在的冰箱在效率上就差了兩倍半，老舊冰箱一天約耗費三度電，節能則是二度，一級冰箱則僅要一度電；若是不汰換老舊冰箱電費就會很驚人。

不過，除了汰換老舊冰箱外，民眾的使用習慣也得改改。傅孟台指出，台灣民眾不但節省也很會收納，往往會在冰箱與牆邊縫隙當中塞紙版或是一些物品，讓廚房空間看起來整潔，但是冰箱需要散熱，在這些縫隙當中塞上物品會讓電器散熱不佳進而讓冰箱耗電。

而在冰箱內部也是一樣的道理，有部分民眾總是會買許多食材塞進冰箱當中；但若是讓冰箱內部冷氣循環不佳，往往也會讓冰箱相當耗電。若是想要讓冰箱不那麼耗電，除了選擇節能、一級家電外，維持冰箱內外部一定的空間也相當重要。

▼一些婆婆媽媽都習慣買一堆食材將冰箱塞滿，但是內部循環不佳也會讓冰箱更耗電。（圖／翻攝自pixabay）

▲冰箱,食物,飲食,料理,家庭號。（圖／翻攝自pixabay）

ET快訊
高雄燈會留「大量油漬」！住戶怒：我住這我該死　曝反映後傻眼結
通訊行買iPhone XR「保固怪」　他查機型「N開頭」藏黑
台中海口人婚宴！「1人1瓣烏魚子」霸氣上桌　發整條金莎當喜糖

關鍵字：工研院,省電,節能

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／台灣高鐵股價飆上34元大關　創掛牌以來新高

亞洲最大！東京食品展開展　台灣館創歷年最大

美光新增1300 SSD固態硬碟產品 領先業界

東京街頭一年遺失10.5億現金　1.5億分給拾金不昧人士

美中貿易正向發展　風險性債券超吸金

中橡力拚碳黑事業大獵才　「第一年就挑戰百萬年薪！」本周六台大徵才開跑

製造業景氣燈號連3個月閃衰退藍燈　「觸底反彈」還得留意3變數

「浪費電」才是吃錢怪獸　工研院教你10招年省下近5,000元

影／厲害！台灣燈會300台無人機升空　英特爾一人操控搞定

Google低薪者「男多於女」　男性工程師得加薪才能平衡

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

士林7旬貴婦遭虐殺爆頭陳屍家中　女兒弒母落網：神秘力量叫我做

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

萌娃打噴嚏「威力驚人」　幼貓嚇歪秒彈飛翻滾退場

黃子佼CUE「會的中文全講一遍」　綾瀨遙連飆一大串全聽傻

影／台灣高鐵股價飆上34元大關　創掛牌以來新高

亞洲最大！東京食品展開展　台灣館創歷年最大

美光新增1300 SSD固態硬碟產品 領先業界

東京街頭一年遺失10.5億現金　1.5億分給拾金不昧人士

美中貿易正向發展　風險性債券超吸金

中橡力拚碳黑事業大獵才　「第一年就挑戰百萬年薪！」本周六台大徵才開跑

製造業景氣燈號連3個月閃衰退藍燈　「觸底反彈」還得留意3變數

「浪費電」才是吃錢怪獸　工研院教你10招年省下近5,000元

影／厲害！台灣燈會300台無人機升空　英特爾一人操控搞定

Google低薪者「男多於女」　男性工程師得加薪才能平衡

印巴為南亞的重要兩國　陸慷：望雙方能通過協商解決問題

混血王子滿血復活　達比修有：「生涯最佳狀態」

台灣洗腎人口比率全球第一　打擊危險因子掌握「腎」利人生　

「月光．沙灘．比基尼」高雄觀光局出招　3月底辦旗津滿月趴

同慶婦女節　女生穿粉紅吃凱菲屋　四人同行一人免費

中職／桃猿飛千葉再戰羅德　李茲、葉家淇各投1場

燃油汽車掰掰！海南率先2030年全面「禁售」

愛穿黑衣的女生都有4個迷人特質　心思細膩、不甘於平凡

《APEX英雄》上市一個月突破5000萬玩家大關

點1份蚵青！要老闆「哇沙米多一點」開盒秒認錯　他攪過更崩潰：沒食慾了

財經熱門新聞

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

別傻傻定存了！10檔「KO定存..

新制勞退收益明天揭曉！平均每人..

美國在貿易戰中其實算是輸了

英特爾300台無人機由一人操控

郵局不能領200元了！中獎發票..

發票中獎　兌換通路全都露

景氣差？全台492人在放無薪假

M31配息7元　去年EPS 9..

台達電智慧製造　亮相工具機展

工研院教你10招年省下近5,0..

太陽能廠元晶2月營收3.96億..

葉美麗再買誠美股份　11日董事..

他存股10年　累積千萬本金

更多熱門

相關新聞

工研院模擬「試營運場域」助企業邁向智慧化

工研院去年就在台中設立「數位化生產管理系統-試營運場域」，幫助國內中小企業了解並導入智慧化，今天（4日）更是在台北國際工具機展秀出「智慧製造生產管理系統」、「SMB+設備監控+試營運場域」等最新技術成果。

工研院工具機展秀「一機械手臂服務兩車床」

聲寶打造「新冷媒」顧環境更省錢

工研院號招成立「電網人才發展聯盟」

省電費用這三招　一年省千元

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

闖「卡多里樂園」走失　母見屍趴涼亭

Momo日籍創作者愧疚自毀作品：它已經死了！

燒炭妹尋恩人！年輕人救援影片曝光

榴槤大亨為女兒徵婚　送千萬台幣

她有3傷腎症狀　醫生：鐵定洗腎

欠債付孩子學費！他搶銀行後直奔郵局匯款

傍晚變天！「全台連下5天雨」探12度

溺水8分鐘成植物人！台中12歲童苦撐9個月亡

通訊行買iPhone 　他查機型N開頭

「叔叔」疼愛10多年　她接到心碎電話

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

秦良丰要出院了！醫師見9個月進步

大鵬灣賽道堆垃圾　照片讓網吵翻

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

更多

最夯影音

更多

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！　 帳棚內畫面曝光...網一看：臉紅了

大奶一放...靠桌子得到救贖！　Joeman一日42G巨乳體驗

怕寶寶第一次搭飛機哭鬧太吵 暖媽先送「200份小禮物」道歉

女兒路邊停車卡關醉父接手幫停 秒撞垃圾桶...網：三寶會遺傳？

女工人站在推土機前遭鏟起　視線死角丟進「砂土粉碎機」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面