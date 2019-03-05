「浪費電」才是吃錢怪獸　工研院教你10招年省下近5,000元

▲想省錢的民眾，也應該要從日常生活的用電習慣來加以改善。（圖／資料照）

記者邱倢芯／台北報導

部分民眾為了省錢，對於日常生活用品的價格可能會斤斤計較，但是往往會忘了家中的電器產品也可能成為吃錢怪獸；工研院綠能所就在網站中教你10招省電又省錢的方法，讓你在一年之內可以省下將近5,000元的支出。

隨手關燈：

「隨手關燈」這句話已是老生常談，但對於部分民眾來說仍很難確實地實踐。根據工研院的調查指出，隨手關燈榮登省電、省錢的冠軍；以五盞13瓦省電燈泡為例，若每天關燈時間達18小時，一年就可省下1,060元。

請繼續往下閱讀...

關掉不常用的電器電源：

電視、音響、DVD、機上盒的待機電力往往是大眾容易遺忘之處，工研院建議，若是不常使用這些電子產品又想省錢，應該要「徹底關掉」待機電源，例如電視螢幕在關閉後，仍會出現時間等資訊，那麼就不算是完全關閉電源。

工研院表示，如果遇到這樣的情況想要省電省錢，那麼就直接關閉這一類電器的電源。根據統計，關掉不常用的電器電源一年可省約1,010元。

電腦長時間不使用就關機：

有許多人都認為，電腦開了就不要關，即便不須使用也只要把螢幕關掉即可；不過根據工研院統計，桌上型電腦每天關機時間若是達10小時，一年約可剩下910元的電費。

開飲機加裝定時器省電：

開飲機是家庭用電大宗，工研院綠能所所長辦公室特助傅孟台指出，光是開飲機所耗上的電力動不動就超過1,000瓦，因此建議可以加裝定時器開關，民眾可以設定白天不在家及深夜睡眠時切斷開飲機電源並關機，如此一來一年可省下約650元的電費。

熱水瓶加裝定時器省電：

熱水瓶與開飲機同樣列屬家庭用電大宗，因此傅孟台一樣建議民眾可加裝定時器或智慧插座等裝置，民眾白天不在家及深夜睡眠時設定關機，工研院研究指出，熱水瓶在加裝定時器後一年可省下約240元的電費。

神明燈換LED燈：

許多家庭中燈會安設神龕，並加裝神明燈；不過工研院也建議，可將傳統的7.2瓦神明燈泡汰換成0.5瓦的省電LED燈，根據統計，換一對神明燈泡一年就可約可省下290元。

少看電視一小時：

以42吋液晶電視為例，一天若是少看一小時的電視，民眾一年約可省下210元。

冷氣省電有3招

傅孟台指出，除了開飲機、熱水瓶外，冷氣一樣相當耗電，也是吃掉民眾電費的「元兇」之一。因此工研院也教授3招冷氣的省電招式，讓你一樣在夏季可享受冷氣，還可達到省錢的效果。

▼冷氣是夏季的用電大宗，工研院教3招讓你更省電。（圖／記者屠惠剛攝）

少吹冷氣1小時：

夏天的夜晚能吹冷氣是一件幸福的事，不過工研院也建議，若是你在夏月期間一天少吹冷氣一小時，一年可多省下約260元的電費。

冷氣調高1度C：

其實冷氣可以不用吹那麼低溫，只要讓身體不要那麼燥熱即可；工研院指出，夏月期間冷氣調高1度C，一年可省約120元。

清洗冷氣濾網：

除了在冷氣的使用習慣上做一些小改變可以省錢省電外，工研院也建議，民眾應該要定期清洗冷氣濾網，一年可省下約200元的電費，提升冷氣的運轉效能，就不會覺得「冷氣怎麼吹都不冷」，要一直調低溫度了。

用電大怪獸不能拔插頭 工研院：汰換老舊電器很重要

雖然工研院建議一些不常使用的電器可以拔除插頭以達到省電的效果，不過像是冰箱這一類的家電產品，因為得維持食物的新鮮度，並不能拔除插頭，那麼應該要如何達到節能省電效果呢？

傅孟台解釋，汰換掉老舊冰箱相當重要！根據工研院研究發現，平均一個台灣家庭擁有超過一台冰箱，大部分都擁有兩台冰箱；而台灣人又都特別節省，除非是冰箱壞到不能修理，不然民眾的習慣往往是，要是沒冷媒就補冷媒，哪一個零件換了就換掉零件，老舊冰箱繼續用。

因此有超過一半以上的冰箱年齡都超過11年，但是十年前的產品，與現在的冰箱在效率上就差了兩倍半，老舊冰箱一天約耗費三度電，節能則是二度，一級冰箱則僅要一度電；若是不汰換老舊冰箱電費就會很驚人。

不過，除了汰換老舊冰箱外，民眾的使用習慣也得改改。傅孟台指出，台灣民眾不但節省也很會收納，往往會在冰箱與牆邊縫隙當中塞紙版或是一些物品，讓廚房空間看起來整潔，但是冰箱需要散熱，在這些縫隙當中塞上物品會讓電器散熱不佳進而讓冰箱耗電。

而在冰箱內部也是一樣的道理，有部分民眾總是會買許多食材塞進冰箱當中；但若是讓冰箱內部冷氣循環不佳，往往也會讓冰箱相當耗電。若是想要讓冰箱不那麼耗電，除了選擇節能、一級家電外，維持冰箱內外部一定的空間也相當重要。

▼一些婆婆媽媽都習慣買一堆食材將冰箱塞滿，但是內部循環不佳也會讓冰箱更耗電。（圖／翻攝自pixabay）