Google低薪者「男多於女」　男性工程師得加薪才能平衡

▲Google內部從事軟體工程領域的員工，薪資不足的男性人數多於女性。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

為解決女性及少數群體薪資不平等的問題，Google研究了該公司歷年來的作法，結果顯示，Google內部從事軟體工程領域的員工，薪資不足的男性人數多於女性。

Google昨（4）日在部落格上寫道，該公司為10677名員工額外補償了970萬美元，以抵銷研究中發現的薪資不足問題，目前尚不清楚獲得補償的男性比例佔多少，但據紐約時報的報導，男性獲得調整的薪資比例較女性高得多。Google在2017年時曾為六個工作小組中228名薪酬不足的員工給予補償，當時總花費為27萬美元。

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Google薪資公平及人力分析師巴貝多（Lauren Barbato）表示，Google在去年的分析中發現，級別較低的軟體工程師中，男性「獲得的自由支配資金少於女性」。Google在去年的研究中進行了新一輪的雇傭分析，近一半的調整基金花費在新員工報價的差異上。

至於該報告的研究方法，Google針對各類人群尋找了無法解釋的總薪酬差異（薪資、獎金及股權），分析的每個職位類別至少包含了30名員工，每個人口群體則至少包含5名員工，這項分析涵蓋了91%的Google員工。

Google表示，此項分析僅針對相同級別、地點及績效的相同職位員工展開薪酬平等分析，但分級、績效評估及晉升等因素都會影響薪資，因此，該公司預計今年將展開更加全面的評估。