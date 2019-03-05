美中貿易談判＋外資變臉　台指期一早跌逾60點摔破10300點關卡

▲美股3大指數同步收黑，亞股漲跌互見，台指期今天震盪走低，一舉跌破10300點關卡。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判接近尾聲，市場觀望是否能達成協議，使得獲利了結賣壓浮現，引發美股跌多漲少，其中道瓊工業平均指數收跌206點，亞股則漲跌互見，台指期今（5）日震盪走低，一早跌逾60點，電子期指、金融期指同步壓回盤下整理，一舉摔破10300點關卡。

美國經濟數據表現疲弱，加上美中貿易談判接近尾聲，使得美股4大指數跌多漲少，其中道瓊工業平均指數終場下跌206.67點，跌幅0.79%，收25819.65點；那斯達克指數也跌17.79點，跌幅0.23%，以7577.57點作收；標準普爾500指數小幅收低10.88點，跌幅0.39%，報2792.81點；費城半導體指數尾盤上揚0.12點，漲幅0.01%，收1363.25點。

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台股期現貨周一呈現橫盤整理，台股在台積電、大立光等權值股漲勢歇息下，指數躍上10400點關卡後翻黑，盤中最低一度來到10313.18點，所幸尾盤跌幅稍微收斂，終場下跌39.29點，以10349.88點作收，成交量1373.12億元，三大法人合計買超11.6億元，其中自營商買超21.85億元，投信賣超4.74億元，外資及陸資賣超5.51億元。

台指期昨天也同步翻黑震盪，指數小漲開出後，盤勢由紅翻黑，終場下跌50點，收在10311點，步步回測10300點關卡，與現貨相較，逆價差38.88點，成交量12萬2683口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5416口至2萬4985口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少8374口至5萬1587口。