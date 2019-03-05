陸發展大灣區計畫　分析師：新加坡將受到不小衝擊

▲新加坡。（圖／資料照片)

財經中心／綜合報導

中國大陸計畫發展「粵港澳大灣區」計畫，此區的經濟發展潛能相當巨大，現在就有外媒認為，若是「粵港澳大灣區」計畫真的成功，東南亞的新加坡作為金融和科技中心的地位將受到威脅。

大陸國務院上月18日首次發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，內容涉及廣州、深圳等9城市及香港、澳門兩特別行政區的未來發展及定位。建設粵港澳大灣區，既是新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，也是推動「一國兩制」事業發展的新實踐。此區人口總數約為7100萬人，國內生產總值（GDP）達1.64兆美元。

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而據《日經新聞》報導指出，新加坡國立大學商學院學者Lawrence Loh認為，這樣龐大的計畫一定會對新加坡產生影響，「中國大陸這次的新發展的地緣經濟，在規模和範圍上都有相當大的作用。」他認為大灣區是一個相當大的區域，人口是新加坡的12倍，GDP則是5倍。Lawrence Loh認為，在大灣區計畫下，新加坡主要會是在金融領域受到影響，意旨作為商業中心的領導地位將受到挑戰。

而華僑銀行大中華區研究主管Tommy Xie認為，香港將會是第一個受惠於大灣區計畫的地區，因為香港的全球金融功能將被加強。但一些新加玻公司仍看到商機，例如新加坡嘉德置地集團中國投資管理總裁Lucas Loh就表示，大灣區計畫中的廣州和深圳是該公司中國投資的核心之一。

但也並非全部人都看衰新加坡，經濟學人專家Duncan Innes-Ker就認為，香港和新加坡都是全球重要城市，皆能吸引全球人才，因此縱使大陸積極發展大灣區計畫，對這兩個地區的競爭其實沒有太大轉變。

報導提到，過去新加坡為了增強國家競爭力，積極發展各行各業的新興數位投資，希望能將國家領導為智慧國家。據諮詢公司Accenture的報告顯示，新加坡去年光是在金融科技領域的投資就較2017年翻了一倍，達到3.65億美元。就連近期最夯的5G技術新加坡也沒有缺席，新加坡電信、愛立信以及新加坡理工學院就合作成立了該國首個5G培訓和測試中心。